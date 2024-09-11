В Одесской области сообщили о подозрении участникам стрельбы

Полицейский составляет протокол на нарушителей. Фото иллюстративное: Нацполиция

Трех мужчин, устроивших стрельбу и стычку с полицией в Подольске, поместили под круглосуточный домашний арест. Еще один подозреваемый сейчас в больнице из-за раненой ноги.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Конфликт в больнице

Инцидент произошел вечером 7 сентября. Персонал Подольской городской больницы вызвал наряд полиции, чтобы успокоить пьяных посетителей. Последние, увидев правоохранителей, сели на свой автомобиль и пытались скрыться.

Стрельба на дороге

Полицейские заблокировали автомобиль нарушителей на одной из улиц города. Они попросили у водителя показать права и документы на машину. Тот отказался, а четверо его товарищей с нецензурной руганью бросились в драку с полицейскими. Они пренебрегли предупреждениями патрульного о применении табельного оружия. Один из них потянулся к полицейскому пистолету и был ранен в ногу. Ему наложили турникет и вызвали скорую. В драке легкие телесные повреждения получили двое патрульных.

Какое наказание

Четверым участникам конфликта в возрасте от 19 до 24 лет следователи сообщили о подозрении в умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса). Если суд сочтет их виновными, мужчинам грозит до пяти лет заключения. Впоследствии правовую оценку дадут и действиям мужчин в больнице.