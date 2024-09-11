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В Одессе планируют построить солнечную электростанцию — подробности

11 сентября 2024 11:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе хотят строить солнечную электростанцию
Инженеры устанавливают солнечную панель на крыше. Фото иллюстративное: istockphoto
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Для коммунального предприятия "Одесгорсвет" построят солнечную электростанцию. Авторы проекта уверяют, что станция поможет накапливать электричество на случай блекаутов.

Об этом шла речь на заседании комиссии по планированию, бюджету и финансам Одесского горсовета.

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Что решили депутаты

Члены комиссии поддержали проект строительства солнечной электростанции мощностью 150 кВт с накопителями электроэнергии. Ее хотят построить на территории КП "Одесгорсвет" по улице Средней, 37. Начать работы планируют в начале следующего года. Но сроки могут сместиться — ведь нужно провести тендер, заказать и монтировать оборудование.

Что построят

На общей площади 750 кв. м предлагают смонтировать 275 солнечных панелей. Для этого сначала нужно укрепить крышу, на которой будут устанавливать оборудование, и отремонтировать сети энергоснабжения.

Сколько это стоит

Общая стоимость проекта — 23,8 миллиона гривен. Большую часть этой суммы составляет стоимость оборудования, то есть самых солнечных панелей, гибридных и двухсетевых инверторов, счетчиков и особенно батарей накопления. Последние стоят дороже всего, но эксперты убеждают, что без них не обойтись, как показывает опыт строительства солнечных электростанций в больницах.

Депутаты отмечают, что станция окупится не раньше, чем через семь лет. Однако ее способность генерировать 310-320 тысяч кВт·ч в год позволит сэкономить более двух миллионов гривен.

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