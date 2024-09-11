В Одессе хотят строить солнечную электростанцию

Инженеры устанавливают солнечную панель на крыше. Фото иллюстративное: istockphoto

Для коммунального предприятия "Одесгорсвет" построят солнечную электростанцию. Авторы проекта уверяют, что станция поможет накапливать электричество на случай блекаутов.

Об этом шла речь на заседании комиссии по планированию, бюджету и финансам Одесского горсовета.

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Что решили депутаты

Члены комиссии поддержали проект строительства солнечной электростанции мощностью 150 кВт с накопителями электроэнергии. Ее хотят построить на территории КП "Одесгорсвет" по улице Средней, 37. Начать работы планируют в начале следующего года. Но сроки могут сместиться — ведь нужно провести тендер, заказать и монтировать оборудование.

Что построят

На общей площади 750 кв. м предлагают смонтировать 275 солнечных панелей. Для этого сначала нужно укрепить крышу, на которой будут устанавливать оборудование, и отремонтировать сети энергоснабжения.

Сколько это стоит

Общая стоимость проекта — 23,8 миллиона гривен. Большую часть этой суммы составляет стоимость оборудования, то есть самых солнечных панелей, гибридных и двухсетевых инверторов, счетчиков и особенно батарей накопления. Последние стоят дороже всего, но эксперты убеждают, что без них не обойтись, как показывает опыт строительства солнечных электростанций в больницах.

Депутаты отмечают, что станция окупится не раньше, чем через семь лет. Однако ее способность генерировать 310-320 тысяч кВт·ч в год позволит сэкономить более двух миллионов гривен.