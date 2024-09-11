Часть города без света из-за ремонтов

Работники ДТЭК проводят ремонтные работы. Фото: ДТЭК

Сегодня, 11 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки до 19:00.

Об этом в среду, 11 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Где нет света из-за ремонта

Центральный РЭС:

Ольги Благовидовой (Кострова);

О. Косяченко;

Святослава Рихтера, 33, 44 – 94А;

Татьяны Тесс;

дорога Овидиопольская, 3/1.

Работы до 19:00

Северный РЭС:

2-я Пересыпская, 32, 34;

3-я Пересыпская 19, 21, 23, 25, 27;

7-я Пересыпская, 8-52;

9-я Пересыпская, 7-А;

Балтская дорога, 28;

Викандера и Ларсена (Восьмого марта);

Жевахова;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Карышковского;

Локомотивная, 1, 1-я, 7, 9, 15, 17 , 21, 23а, 25, 27;

Рыночная, 7;

переулки с 1-го по 13-й Черноморский;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтский;

пер. Савранский (Большевицкий), 3 - 10.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: