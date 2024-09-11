Часть города без света из-за ремонтов

Кто из одесситов останется без света сегодня — список адресов
11 сентября 2024 10:18
Работники ДТЭК проводят ремонтные работы. Фото: ДТЭК
Сегодня, 11 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки до 19:00.
Об этом в среду, 11 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
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Где нет света из-за ремонта
Центральный РЭС:
- Ольги Благовидовой (Кострова);
- О. Косяченко;
- Святослава Рихтера, 33, 44 – 94А;
- Татьяны Тесс;
- дорога Овидиопольская, 3/1.
Работы до 19:00
Северный РЭС:
- 2-я Пересыпская, 32, 34;
- 3-я Пересыпская 19, 21, 23, 25, 27;
- 7-я Пересыпская, 8-52;
- 9-я Пересыпская, 7-А;
- Балтская дорога, 28;
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта);
- Жевахова;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Карышковского;
- Локомотивная, 1, 1-я, 7, 9, 15, 17 , 21, 23а, 25, 27;
- Рыночная, 7;
- переулки с 1-го по 13-й Черноморский;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтский;
- пер. Савранский (Большевицкий), 3 - 10.
Работы до 19:00
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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