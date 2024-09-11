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Хто з одеситів залишиться без світла сьогодні — список адрес

11 вересня 2024 10:18
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Частина міста без світла через ремонти
Працівники ДТЕК проводять ремонтні роботи. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 11 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у середу, 11 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:  

  • Ольги Благовидової (Кострова);
  • О. Косяченка; 
  • Святослава Ріхтера, 33, 44 - 94А;
  • Тетяни Тесс; 
  • дорога Овідіопольська, 3/1.

Роботи до 19:00 

Північний РЕМ:  

  • 2-а Пересипська, 32, 34; 
  • 3-я Пересипська 19, 21, 23, 25, 27;
  • 7-а Пересипська, 8-52;  
  • 9-а Пересипська, 7-А; 
  • Балтська дорога, 28; 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);
  • Жевахова; 
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Каришковського;
  • Локомотивна, 1, 1-а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27; 
  • Ринкова, 7; 
  • провулки з 1-ого по 13-й Чорноморський; 
  • пров. 1-й , 2-й,3-й, 4-й,5-й, 6-й, 7-й, 8-й;
  • Балтський, пров. Савранський (Більшовицький), 3 - 10 

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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