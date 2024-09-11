Частина міста без світла через ремонти

Хто з одеситів залишиться без світла сьогодні — список адрес
11 вересня 2024 10:18
Працівники ДТЕК проводять ремонтні роботи. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 11 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.
Про це у середу, 11 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Центральний РЕМ:
- Ольги Благовидової (Кострова);
- О. Косяченка;
- Святослава Ріхтера, 33, 44 - 94А;
- Тетяни Тесс;
- дорога Овідіопольська, 3/1.
Роботи до 19:00
Північний РЕМ:
- 2-а Пересипська, 32, 34;
- 3-я Пересипська 19, 21, 23, 25, 27;
- 7-а Пересипська, 8-52;
- 9-а Пересипська, 7-А;
- Балтська дорога, 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);
- Жевахова;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Каришковського;
- Локомотивна, 1, 1-а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;
- Ринкова, 7;
- провулки з 1-ого по 13-й Чорноморський;
- пров. 1-й , 2-й,3-й, 4-й,5-й, 6-й, 7-й, 8-й;
- Балтський, пров. Савранський (Більшовицький), 3 - 10
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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