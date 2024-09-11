Частина міста без світла через ремонти

Працівники ДТЕК проводять ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 11 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у середу, 11 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

Ольги Благовидової (Кострова);

О. Косяченка;

Святослава Ріхтера, 33, 44 - 94А;

Тетяни Тесс;

дорога Овідіопольська, 3/1.

Роботи до 19:00

Північний РЕМ:

2-а Пересипська, 32, 34;

3-я Пересипська 19, 21, 23, 25, 27;

7-а Пересипська, 8-52;

9-а Пересипська, 7-А;

Балтська дорога, 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);

Жевахова;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Каришковського;

Локомотивна, 1, 1-а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;

Ринкова, 7;

провулки з 1-ого по 13-й Чорноморський;

пров. 1-й , 2-й,3-й, 4-й,5-й, 6-й, 7-й, 8-й;

Балтський, пров. Савранський (Більшовицький), 3 - 10

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: