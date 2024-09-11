Полиция вернула домой подростков, отправившихся в путешествие

Полицейские возвращают беглянку домой. Фото: ГУНП в Одесской области

Тринадцатилетняя девочка решила уйти из дома, потому что поссорилась со старшей сестрой. А ее сверстник вообще пропал без причины. К счастью, ничего плохого с детьми не произошло. Однако на их родителей и опекунов составили админпротоколы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполции в Одесской области.

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К другу на день рождения

Мама девочки сообщила в полицию только через несколько дней после ухода из дома. Одно время дочь выходила на связь и говорила, что находится у друзей, но потом прекратила отвечать на звонки. В конце концов оказалось, что она на электричке поехала в Винницкую область праздновать день рождения друга.

В гости к тете

Опекун мальчика рассказал, что тот ушел днем и не вернулся на ночь. В течение года парень уже не раз убегал из дома, и каждый раз его возвращали полицейские. Выяснилось, что на этот раз он поехал по маршрутке в Теплодар, где живет его тетя.

Родители будут отвечать

Относительно матери девочки ювенальные полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об админнарушениях. Теперь ей грозит штраф до 1700 грн за уклонение от исполнения родительских обязанностей. Наказание для опекуна парня может быть строже — до 5100 грн штрафа, ведь ребенок убегает не впервые в течение года.