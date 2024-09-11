Поліція повернула додому підлітків, які вирушили у мандри

Поліцейські повертають втікачку додому. Фото: ГУНП в Одеській області

Тринадцятирічна дівчинка вирішила піти з дому, бо посварилася зі старшою сестрою. А її одноліток взагалі зник без причини. На щастя, нічого поганого з дітьми не сталося. Проте на їхніх батьків й опікунів склали адмінпротоколи.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполції в Одеській області.

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До друга на день народження

Мама дівчинки повідомила поліцію лише через кілька днів після того, як та пішла з дому. Певний час донька виходила на зв’язок і казала, що перебуває у друзів, але потім припинила відповідати на дзвінки. Зрештою виявилося, що вона електричкою поїхала до Вінницької області святкувати день народження друга.

У гості до тітки

Опікун хлопчика розповів, що той пішов вдень і не повернувся на ніч. Протягом року юнак вже неодноразово тікав з дому, і щоразу його повертали поліцейські. З’ясувалося, що цього разу він поїхав маршруткою до Теплодару, де мешкає його тітка.

Відповідатимуть батьки

Щодо матері дівчинки ювенальні поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адмінпорушення. Тепер їй загрожує штраф до 1700 грн за ухилення від виконання батьківських обов’язків. Покарання для опікуна хлопця може бути суворішим — до 5100 грн штрафу, адже дитина тікає не вперше протягом року.