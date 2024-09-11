В Одесі хочуть будувати сонячну електростанцію

Інженери встановлюють сонячну панель на даху. Фото ілюстративне: istockphoto

Для комунального підприємства "Одесміськсвітло" збудують сонячну електростанцію. Автори проєкту запевняють, що станція допоможе накопичувати електрику на випадок блекаутів.

Про це йшлося на засіданні комісії з питань планування, бюджету і фінансів Одеської міськради.

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Що вирішили депутати

Члени комісії підтримали проєкт будівництва сонячної електростанції потужністю 150 кВт з накопичувачами електроенергії. Її хочуть збудувати на території КП "Одесміськсвітло" на вулиці Середній, 37. Розпочати роботи планують на початку наступного року. Але строки можуть зміститися — адже треба провести тендер, замовити й монтувати обладнання.

Що збудують

На загальній площі у 750 кв. м хочуть змонтувати 275 сонячних панелей. Для цього спочатку треба укріпити дах, на якому встановлюватимуть обладнання, і відремонтувати мережі енергопостачання.

Скільки це коштує

Загальна вартість проєкту — 23,8 мільйони гривень. Більшу частину цієї суми складає вартість обладнання, тобто самих сонячних панелей, гібридних і двомережевих інверторів, лічильників і особливо батарей накопичування. Останні коштують найдорожче, але експерти переконують, що без них не обійтися, як показує досвід будівництва сонячних електростанцій у лікарнях.

Депутати зазначають, що станція окупиться не раніше, ніж за сім років. Проте її здатність генерувати 310-320 тисяч кВт⋅год на рік дозволить зекономити понад два мільйони гривень.