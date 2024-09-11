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Дебош у лікарні та прострілена нога — на Одещини повідомили про підозру учасникам стрілянини

11 вересня 2024 12:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одеській області повідомили про підозру учасникам стрілянини
Поліцейський складає протокол на порушників. Фото ілюстративне: Нацполіція
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Трьох чоловіків, які влаштували стрілянину і сутичку з поліцією у Подільську, помістили під цілодобовий домашній арешт. Ще один підозрюваний зараз у лікарні через поранену ногу.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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Конфлікт у лікарні

Інцидент трапився ввечері 7 вересня. Персонал Подільської міської лікарні викликав наряд поліції, щоби заспокоїти п’яних відвідувачів. Останні, побачивши правоохоронців, сіли на власну автівку й намагалися втекти. 

Стрілянина на дорозі

Поліцейські заблокували автомобіль порушників на одній з вулиць міста. Вони попросили у водія показати права і документи на машину. Той відмовився, а четверо його товаришів з нецензурною лайкою кинулися у бійку з поліцейськими. Вони знехтували попередженнями патрульного про застосування табельної зброї. Один з них потягнувся до пістолета поліцейського і був поранений у ногу. Йому наклали турнікет і викликали швидку. У бійці легкі тілесні ушкодження зазнали двоє патрульних. 

Яке покарання

Чотирьом учасникам конфлікту віком від 19 до 24 років слідчі повідомили про підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу). Якщо суд визнає їх винними, чоловікам загрожує до п’яти років ув’язнення. Згодом правову оцінку нададуть і діям чоловіків у лікарні.

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