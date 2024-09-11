В Одесі черговий конфлікт з ТЦК

Військові дивляться у мобільний пристрій. Фото ілюстративне: facebook/56brigade

Черговий конфлікт за участі співробітників ТЦК відбувся на вулиці Ядова. За словами очевидців, військові та поліцейські побили чоловіка. Момент конфлікту оприлюднили у мережі.

Про це у середу, 11 вересня, повідомили місцеві Telegram-канали.

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Що відбулося

За словами очевидців, поліцейські та військові намагалися затримати чоловіка й одягнули на нього кайданки. Чоловік знепритомнів — люди стверджують, що через побиття. На відео видно, як він лежить на землі.

На місце прибула швидка допомога. У конфлікт втрутилися перехожі, які лаялися і сперечалися з поліцейськими.

В обласному ТЦК та СП ситуацію поки не прокоментували.

Що загрожує за перешкоджання роботі ТЦК

Спроби заважати законній діяльності ЗСУ або інших військових формувань під час воєнного стану можуть кваліфікуватися за статтею 114-1 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.