Полицейские озвучили свою версию конфликта на улице Ядова

Полицейские составляют протокол на задержанного. Фото: ГУНП

Мужчина пытался убежать от работников ТЦК, а когда его догнали начал бросаться на полицейских. В отношении него составили админпротоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному требованию правоохранителя.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Что говорит полиция

Днем в среду, 11 сентября, полицейские и сотрудники ТЦК остановили 46-летнего прохожего. Он отказался предоставить документы, начал убегать, упал и повредил колено. Когда беглеца догнали, он пытался ударить полицейских палкой.

В конфликт вмешались прохожие, которые начали вступаться за мужчину. На место прибыли патрульные полицейские, надевшие на него наручники. Сообщается, что одессита задержали в административном порядке.

Что говорят очевидцы

Напомним, видео конфликта попало в сеть. По словам очевидцев, мужчину задерживали силой и он потерял сознание — якобы из-за избиений. На видео видно, как он лежит на земле.

Отметим, что руководство полиции назначило служебное расследование действий правоохранителей.

Что угрожает тем, кто не обновился на военном учете

К военнообязанным, которые не успели своевременно обновить военно-учетные данные, могут быть применены санкции, например, временное ограничение в праве пользования транспортными средствами. Сумма штрафа предусмотрена статьей 210 Кодекса об административном правонарушении. За совершение впервые административного правонарушения предусмотрен штраф 17000 грн., за повторное в течение года 25500 грн.