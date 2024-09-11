Полицейские озвучили свою версию конфликта на улице Ядова

Конфликт с ТЦК на улице Ядова в Одессе — реакция полиции
Мужчина пытался убежать от работников ТЦК, а когда его догнали начал бросаться на полицейских. В отношении него составили админпротоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному требованию правоохранителя.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Что говорит полиция
Днем в среду, 11 сентября, полицейские и сотрудники ТЦК остановили 46-летнего прохожего. Он отказался предоставить документы, начал убегать, упал и повредил колено. Когда беглеца догнали, он пытался ударить полицейских палкой.
В конфликт вмешались прохожие, которые начали вступаться за мужчину. На место прибыли патрульные полицейские, надевшие на него наручники. Сообщается, что одессита задержали в административном порядке.
Что говорят очевидцы
Напомним, видео конфликта попало в сеть. По словам очевидцев, мужчину задерживали силой и он потерял сознание — якобы из-за избиений. На видео видно, как он лежит на земле.
Отметим, что руководство полиции назначило служебное расследование действий правоохранителей.
Что угрожает тем, кто не обновился на военном учете
К военнообязанным, которые не успели своевременно обновить военно-учетные данные, могут быть применены санкции, например, временное ограничение в праве пользования транспортными средствами. Сумма штрафа предусмотрена статьей 210 Кодекса об административном правонарушении. За совершение впервые административного правонарушения предусмотрен штраф 17000 грн., за повторное в течение года 25500 грн.
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