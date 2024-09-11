"Корпорация монстров" вошла в ТОП-50 крупнейших благотворителей Украины

Сотрудники "Корпорации монстров" отправляют посылки военным. Фото: Facedook/Екатерина Ножевникова

Благотворительный фонд "Корпорация монстров" занял 28-е место в рейтинге крупнейших благотворительных организаций Украины от журнала Forbes. А среди организаций, помогающих армии, одесские "монстры" оказались на пятом месте, уступив лишь такие мощные структуры, как "Вернись живым" или Фонд Сергея Притулы.

Об этом в Facebook сообщила основательница фонда Екатерина Ножевникова.

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Руководитель организации отметила, что в "Корпорации монстров" работают всего 12 человек, а средства фонд собирает исключительно на ее личной странице в Facebook.

"Мы не собираемся на круглые столы, не ездим на ретриты, у нас постоянно звучат ужасные шутки и черный юмор (от которого даже врачи впадают в транс), мы не пользуемся новейшими технологиями, и латте на лавандовом молоке в офисе не будет никогда — но вы самые искренние и преданные делу люди, и таких, как вы, которые умеют так пахать во благо страны с Огнем не найдешь! Я счастлива и горжусь тем, что вы рядом", — написала Екатерина Ножевникова, обращаясь к коллегам.

История фонда

"Корпорация монстров" была основана еще в 2014 году, когда началась российская агрессия на востоке Украины. Официальный статус благотворительного фонда получила в 2017 году. Основательницей и неизменной руководительницей организации с самого начала была Екатерина Ножевникова. Во время пандемии COVID-19 "монстры" сосредоточились на помощи больным и медикам, а после начала полномасштабного российского вторжения на поддержке Вооруженных Сил Украины. Пока 65% донатов фонд получает от физических лиц со всего мира, 35% — от юридических лиц.