В Одессе нет собственной генерации электричества

Одесса осталась единственным городом Украины без собственной генерации электроэнергии
В Одессе затруднились решить вопрос энергообеспечения города перед началом отопительного сезона. Причина – в отсутствии собственной ТЭЦ.
Об этом на проходящем сегодня в Одессе форуме Odesa Revival Economic Forum заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Город без генерации
По словам городского головы, Одесса единственный город в Украине без внутренней генерации электроэнергии.
"Десять лет я боролся за то, чтобы нам передали нашу ТЭЦ. Собственно, мы не решили этот вопрос", — рассказал Геннадий Труханов.
Мэр отметил, что в декабре в городе начнут устанавливать газопоршневые станции при поддержке Программы развития ООН и японских партнеров.
Также Геннадий Труханов сообщил, что городской бюджет "похудел" на 800-900 миллионов гривен, но, несмотря на то, что стоит вопрос обеспечения города, Одесса продолжает выделять средства на ВСУ.
Что известно о когенерации
В Одессе уже приступили к строительству когенерационных машин для некоторых больших котельных. Это приборы, производящие электричество и тепло, сжигая газ. Они должны помочь создать собственную генерацию для устойчивого тепло-, водо- и энергоснабжения. Но оборудование для этой техники Одесса получит только в конце осени. Первые два генератора установят в Киевском районе, потом еще семь в других районах города. Предполагается, что вместе они будут генерировать около 29 МВт.
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