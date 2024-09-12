В Одессе нет собственной генерации электричества

Участники Odesa Revival Economic Forum. Фото: Новини.LIVE

В Одессе затруднились решить вопрос энергообеспечения города перед началом отопительного сезона. Причина – в отсутствии собственной ТЭЦ.

Об этом на проходящем сегодня в Одессе форуме Odesa Revival Economic Forum заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Город без генерации

По словам городского головы, Одесса единственный город в Украине без внутренней генерации электроэнергии.

"Десять лет я боролся за то, чтобы нам передали нашу ТЭЦ. Собственно, мы не решили этот вопрос", — рассказал Геннадий Труханов.

Мэр отметил, что в декабре в городе начнут устанавливать газопоршневые станции при поддержке Программы развития ООН и японских партнеров.

Также Геннадий Труханов сообщил, что городской бюджет "похудел" на 800-900 миллионов гривен, но, несмотря на то, что стоит вопрос обеспечения города, Одесса продолжает выделять средства на ВСУ.

Что известно о когенерации

В Одессе уже приступили к строительству когенерационных машин для некоторых больших котельных. Это приборы, производящие электричество и тепло, сжигая газ. Они должны помочь создать собственную генерацию для устойчивого тепло-, водо- и энергоснабжения. Но оборудование для этой техники Одесса получит только в конце осени. Первые два генератора установят в Киевском районе, потом еще семь в других районах города. Предполагается, что вместе они будут генерировать около 29 МВт.