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Одеса залишилася єдиним містом України без власної генерації електроенергії

12 вересня 2024 16:36
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі немає власної генерації електрики
Учасники Odesa Revival Economic Forum. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі не змогли вирішити питання енергозабезпечення міста перед початком опалювального сезону. Причина — у відсутності власної ТЕЦ. 

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходить сьогодні в Одесі, заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Місто без генерації

За словами міського голови, Одеса наразі єдине місто в Україні без внутрішньої генерації електроенергії.

"Десять років я боровся за те, щоби нам передали нашу ТЕЦ. Власне, ми не вирішили це питання", — розповів Геннадій Труханов.

Мер зазначив, що у грудні у місті почнуть встановлювати газопоршневі станції за підтримки Програми розвитку ООН та японських партнерів.  

Також Геннадій Труханов повідомив, що міський бюджет "схуд" на 800-900 мільйонів гривень, але, попри те, що стоїть питання забезпечення міста, Одеса продовжує виділяти кошти на ЗСУ. 

Що відомо про когенерацію

В Одесі вже розпочали будувати когенераційні машини для деяких великих котелень. Це прилади, які виробляють електрику та тепло, спалюючи газ.  Вони мають допомогти створити власну генерацію для сталого тепло-, водо- та енергопостачання. Але обладнання для цієї техніки Одеса отримає лише наприкінці осені. Перші два генератори встановлять у Київському районі, згодом ще сім в інших районах міста. Передбачається, що разом вони генеруватимуть близько 29 МВт.

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