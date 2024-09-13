В Одессе на улице обнаружили обломки сбитого дрона

Обломок дрона на улице в Одессе. Фото: Facebook/Екатерина Михейцева

Ночью одесситы слышали звуки воздушного боя, а утром на улицах города обнаружили обломки ударных беспилотников . Воздушная тревога продолжалась около двух часов.

Фото остатков сбитых дронов опубликовала в Facebook одесситка Екатерина Михейцева .

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По словам Екатерины, вражеский дрон чуть не залетел в ее окно.

"Балалайка чертова. Сквозь сон подумала, что пьяные на мопеде гоняют. На очень большом и вредном мопеде. В принципе, близко к реальности. Едва в окно не заехали. Чудом никто из людей не пострадал", — написала одесситка.

Обломок шахеда на улице в Одессе. Фото: Facebook/Екатерина Михейцева

Отметим, что, по сообщениям Военно-Морских Сил ВСУ, сегодня ночью в Одесской области сбили два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136.

Ночная тревога

Воздушную тревогу в ночь на пятницу дали в 1:38, продолжалась она до 3:25. Воздушные Силы Украины сообщали, что в направлении Одесской области двигалось несколько групп вражеских ударных беспилотников.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.