В Одесской ОВА поделились деталями ремонта в психбольнице

Проверка в психиатрической больнице Одесщины. Фото: Александр Харлов/Facebook

В одном из Одесских областных специализированных учреждений предоставления психиатрической медпомощи продолжается масштабная реконструкция. В этом медицинском учреждении из 52 палат 12 нуждаются в ремонте, в трех из них работы уже начались.

Об этом сообщил заместитель председателя Одесской ОВ Александр Харлов в четверг, 12 сентября.

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Ремонт в психиатрической больнице в Одесской области

По словам Харлова, в заведении продолжаются подготовительные работы по внедрению автономного отопления и водоснабжения, в частности, планируется бурение скважины, а также капитальный ремонт наружных и внутренних водопроводных и канализационных систем. Он добавил, что в пищеблоке уже частично обновлено оборудование.

Ремонт в психиатрической больнице Одесщины. Фото: Александр Харлов/Facebook

Ремонт в психиатрической больнице Одесщины. Фото: Александр Харлов/Facebook

Ремонт в психиатрической больнице Одесщины. Фото: Александр Харлов/Facebook

"Модернизация кухни будет продолжаться. Втрое увеличена стоимость суточного продуктового набора на одного человека. Попробовал — здоровая диетическая пища, если добавить перца и соли — вкусная", — говорится в сообщении.

Еда в психиатрической больнице Одесщины. Фото: Александр Харлов/Facebook

Ремонт в психиатрической больнице Одесщины. Фото: Александр Харлов/Facebook

В ходе визита первый заместитель председателя ОВА пообщался с пациентами и медицинским персоналом.

"Пообщался с пациентами и врачами. Коммуникация отлажена, существенных нареканий нет", — написал Харлов.

Он сообщил, что в ближайшие дни проведет вместе с руководителем Департамента здравоохранения проверку питания в других медицинских учреждениях области.

Сообщение Александра Харлова. Фото: скриншот

Что предшествовало

21 августа боевой медик показал ужасные условия в психиатрической больнице в Одесской области, где лечат военных. Он пожаловался на некачественную пищу и плесень на стенах палат. Мужчина объявил голодовку.

На следующий день Министерство здравоохранения Украины отреагировало на скандал, связанный с ненадлежащими условиями пребывания пациентов в одной из психбольниц Одесской области. В ведомстве заявили, что комиссия уже работает над выяснением причин, по которым пациенты не были сразу размещены в помещениях медицинского учреждения с надлежащими условиями.

Также мы сообщали, что директор скандальной психиатрической больницы в Одесской области заявил, что заведение не приспособлено для приема военнослужащих. Эти условия, в частности питание, рассчитаны на пациентов с расстройствами пищеварения, а отделение для реабилитации защитников вообще пришлось открывать в экстренном режиме.

На скандал отреагировал и омбудсмен Дмитрий Лубинец. Представители Офиса Уполномоченного провели срочную проверку заведения.