Мэр Николаева поблагодарил одесситов за помощь

Александр Сенкевич выступает на форуме в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Во время осады Николаева россиянами дорога в Одессу оказалась единственной, что обеспечивало связь города с остальной Украиной. А одесситы первыми оказали помощь, в которой нуждался Николаев.

Об этом на проходящем сегодня в Одессе форуме Odesa Revival Economic Forum заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Единственный путь

По словам мэра, в первые месяцы полномасштабной войны Николаев был фактически оцеплен, а все дороги из города закрыты. Единственной оставалась трасса Николаев-Одесса. Ею из города эвакуировали людей.

"Когда я появился в Одессе в первый раз, мне говорили: спасибо за то, что вы нас защищали. Я всем отвечал: мы защищали себя, а вы просто были за нами. Но все мы вместе смогли это сделать", — заявил Александр Сенкевич.

Первая помощь

Мэр рассказал, что в течение 160 дней, до освобождения Херсона, Николаев бомбили почти каждый день. В частности, были полностью разрушены четыре школы и травматологическое отделение больницы.

"Нам банально не хватало людей, чтобы позакрывать окна панелями", — рассказывает Александр Сенкевич.

По его словам, Одесса тогда первой послала людей, которые помогали ремонтировать поврежденные здания.