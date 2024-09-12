Сергей Тигипко купил пентхауз в Одессе

Сергей Тигипко выступает на форуме в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Основатель финансово-промышленной группы "ТАС" Сергей Тигипко купил в Одессе пентхауз . По его словам, сейчас цены на недвижимость в городе значительно упали.

Об этом на проходящем сегодня в Одессе форуме Odesa Revival Economic Forum заявил сам Сергей Тигипко.

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" Сегодня утром поехал посмотреть. Мне нравится ", - отметил бизнесмен.

Вызовы для бизнеса

Сергей Тигипко отметил, что в Одессе цены упали практически вдвое по сравнению с ситуацией до полномасштабной войны.

Цены падают, но и здания падают. Ничего, здания можно страховать, есть те же программы по страхованию. Много пострадало, но при всем том, если так считать, то все надо закрыть, потому что завтра может прилететь ракета. Так это не работает .У нас все нормально и мы можем двигаться дальше ”, - отметил он.

Сергей Тигипко также подчеркнул, что война для украинского бизнеса – это кризис, но следует видеть плюсы и двигаться вперед.