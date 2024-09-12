Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відомий бізнесмен похвалився коштовною покупкою в Одесі arrow

Відомий бізнесмен похвалився коштовною покупкою в Одесі

12 вересня 2024 17:43
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Сергій Тігіпко купив пентхауз в Одесі
Сергій Тігіпко виступає на форумі в Одес. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Засновник фінансово-промислової групи "ТАС" Сергій Тігіпко купив в Одесі пентхауз. За його словами, зараз ціни на нерухомість у місті значно впали. 

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходить сьогодні в Одесі, заявив сам Сергій Тігіпко. 

Читайте також:

"Сьогодні вранці поїхав подивитися. Мені подобається", — зазначив бізнесмен.

Виклики для бізнесу

Сергій Тігіпко відзначив, що в Одесі ціни впали практично у два рази порівняно з ситуацією до повномасштабної війни.

"Ціни падають, але і будівлі падають. Нічого, будівлі можна страхувати, є ті ж програми по страхуванню. Багато постраждало, але при всьому тому, якщо так вважати, то все треба закрити, тому що завтра може прилетіти ракета. Так це не працює. У нас все нормально і ми можемо рухатися далі", — зазначив він. 

Сергій Тігіпко також наголосив, що війна для українського бізнесу — це криза, але слід бачити плюси і рухатися вперед.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса нерухомість Одеська область бізнес покупки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:05 В Третій штурмовій показали кадри роботи нового дрону-дракона

18:01 Рада оборони Харківщини оголосила примусову евакуацію дітей із Куп'янського району

Ексклюзив

17:59 Зеленська поділилася щемливими спогадами про перші дні повномасштабної війни

17:58 У Києві затримали п'ятьох чоловіків, які підпалювали автівки військових

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

17:50 Надсилання бойових повісток поштою — наскільки це законно

17:44 Регіони України охопить негода — синоптики попередили, до чого готуватися українцям

17:43 Відомий бізнесмен похвалився коштовною покупкою в Одесі

17:19 Стало відомо, яких збитків зазнав Львів через російський удар 4 вересня

17:17 У Харкові лунали вибухи — росіяни влучили у густонаселений район міста

18:05 В Третій штурмовій показали кадри роботи нового дрону-дракона

18:01 Рада оборони Харківщини оголосила примусову евакуацію дітей із Куп'янського району

Ексклюзив

17:59 Зеленська поділилася щемливими спогадами про перші дні повномасштабної війни

17:58 У Києві затримали п'ятьох чоловіків, які підпалювали автівки військових

17:50 Надсилання бойових повісток поштою — наскільки це законно

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

17:44 Регіони України охопить негода — синоптики попередили, до чого готуватися українцям

17:43 Відомий бізнесмен похвалився коштовною покупкою в Одесі

17:19 Стало відомо, яких збитків зазнав Львів через російський удар 4 вересня

17:17 У Харкові лунали вибухи — росіяни влучили у густонаселений район міста

17:06 Одеса може стати одним з центрів виробництва дронів — що для цього потрібно

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра