Сергій Тігіпко купив пентхауз в Одесі

Сергій Тігіпко виступає на форумі в Одес. Фото: Новини.LIVE

Засновник фінансово-промислової групи "ТАС" Сергій Тігіпко купив в Одесі пентхауз. За його словами, зараз ціни на нерухомість у місті значно впали.

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходить сьогодні в Одесі, заявив сам Сергій Тігіпко.

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"Сьогодні вранці поїхав подивитися. Мені подобається", — зазначив бізнесмен.

Виклики для бізнесу

Сергій Тігіпко відзначив, що в Одесі ціни впали практично у два рази порівняно з ситуацією до повномасштабної війни.

"Ціни падають, але і будівлі падають. Нічого, будівлі можна страхувати, є ті ж програми по страхуванню. Багато постраждало, але при всьому тому, якщо так вважати, то все треба закрити, тому що завтра може прилетіти ракета. Так це не працює. У нас все нормально і ми можемо рухатися далі", — зазначив він.

Сергій Тігіпко також наголосив, що війна для українського бізнесу — це криза, але слід бачити плюси і рухатися вперед.