Мер Миколаєва подякував одеситам за допомогу

Олександр Сєнкевич виступає на форумі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Під час облоги Миколаєва росіянами дорога на Одесу виявилася єдиною, що забезпечувала зв’язок міста з рештою України. А одесити першими надали допомогу, якої потребував Миколаїв.

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходить сьогодні в Одесі, заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Читайте також:

Єдиний шлях

За словами мера, у перші місяці повномасштабної війни Миколаїв був фактично оточений, а всі дороги з міста закриті. Єдиною залишалася траса Миколаїв-Одеса. Нею з міста евакуювали людей.

"Коли я з’явився в Одесі в перший раз, мені казали: дякуємо за те, що ви нас захищали. Я всім відповідав: ми захищали себе, а ви просто були за нами. Але всі ми разом змогли це зробити", — заявив Олександр Сєнкевич.

Перша допомога

Мер розповів, що протягом 160 днів, до визволення Херсона, Миколаїв бомбардували майже щодня. Зокрема, були вщент зруйновані чотири школи та травматологічне відділення лікарні.

"Нам банально не вистачало людей, щоби позакривати вікна панелями", — розповідає Олександр Сєнкевич.

За його словами, Одеса тоді першою надіслала людей, які допомагали ремонтувати пошкоджені будівлі.