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Перебудова та зміна харчування — як проходить ремонт у Одеській психіатричній лікарні

12 вересня 2024 23:09
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Одеській ОВА поділилися деталями ремонту в психіатричній лікарні
Перевірка в психлікарні Одещини. Фото: Олександр Харлов/Facebook
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Наразі в одному з Одеських обласних спеціалізованих закладів надання психіатричної меддопомоги триває масштабна реконструкція. У цій медичній установі з 52 палат 12 потребують ремонту, у трьох з них роботи вже почалися.

Про це повідомив заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов у четвер, 12 вересня.

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За словами Харлова, у закладі тривають підготовчі роботи для впровадження автономного опалення та водопостачання, зокрема планується буріння свердловини, а також капітальний ремонт зовнішніх і внутрішніх водопровідних та каналізаційних систем. Він додав, що в харчоблоці вже частково оновлено обладнання.

Ремонт в психіатричній лікарні Одещини. Фото: Олександр Харлов/Facebook
Ремонт в психіатричній лікарні Одещини. Фото: Олександр Харлов/Facebook
Ремонт в психіатричній лікарні Одещини. Фото: Олександр Харлов/Facebook
Ремонт в психіатричній лікарні Одещини. Фото: Олександр Харлов/Facebook
Ремонт в психіатричній лікарні Одещини. Фото: Олександр Харлов/Facebook
Ремонт в психіатричній лікарні Одещини. Фото: Олександр Харлов/Facebook

"Модернізація кухні продовжуватиметься. Втричі збільшена вартість добового продуктового набору на одну особу. Спробував — здорова дієтична їжа, якщо додати перцю та солі — смачна", — йдеться в повідомлені.

Їжа в психіатричній лікарні Одещини. Фото: Олександр Харлов/Facebook
Їжа в психіатричній лікарні Одещини. Фото: Олександр Харлов/Facebook
Ремонт в психіатричній лікарні Одещини. Фото: Олександр Харлов/Facebook
Ремонт в психіатричній лікарні Одещини. Фото: Олександр Харлов/Facebook

Під час візиту перший заступник голови ОВА поспілкувався з пацієнтами та медичним персоналом. 

"Поспілкувався з пацієнтами та лікарями. Комунікація налагоджена, суттєвих нарікань немає", — написав Харлов.

Він повідомив, що найближчими днями проведе разом з керівником Департаменту охорони здоров'я перевірку харчування в інших медичних закладах області.

Допис Олександра Харлова. Фото: скриншот
Допис Олександра Харлова. Фото: скриншот

Що передувало

21 серпня бойовий медик показав жахливі умови в психіатричній лікарні на Одещині, де лікують військових. Він поскаржився на неякісну їжу та плісняву на стінах палат. Чоловік оголосив голодування.

Наступного дня Міністерство охорони здоров'я України відреагувало на скандал, пов'язаний із неналежними умовами перебування пацієнтів у одній із психіатричних лікарень Одеської області. У відомстві заявили, що комісія вже працює над з'ясуванням причин, через які пацієнти не були одразу розміщені у приміщеннях медичного закладу з належними умовами.

Також ми повідомляли, що директор скандальної психіатричній лікарні в Одеській області заявив, що заклад не пристосований для прийому військовослужбовців. Ті умови, зокрема харчування, розраховані на пацієнтів із розладами травлення, а відділення для реабілітації захисників взагалі довелось відкривати в екстреному режимі.

На скандал відреагував і омбудсмен Дмитро Лубінець. Представники Офісу Уповноваженого провели термінову перевірку закладу.

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Одеса ремонт лікарні Україна Одеська область

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