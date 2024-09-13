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Ухудшение погоды – сегодня в Одессе будет сильный ветер и дождь

13 сентября 2024 05:22
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе будет гроза
Люди идут в дождь. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в пятницу, 13 сентября. Днем и днем по Одесской области ожидается дождь с грозой.

Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей .

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Кроме дождя и грозы кое-где в области прогнозируют туман. Видимость на автодорогах – 200-500 м.

Советы одесситам

Во время грозы не следует оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер может привести к падению веток и кабелей, поэтому передвижение под деревьями следует осуществлять с осторожностью.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь - 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе - 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.

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