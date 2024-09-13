В Одессе будет гроза

Люди идут в дождь. Фото: Новини.LIVE

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в пятницу, 13 сентября. Днем и днем по Одесской области ожидается дождь с грозой.

Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей .

Читайте также:

К сведению водителей

Кроме дождя и грозы кое-где в области прогнозируют туман. Видимость на автодорогах – 200-500 м.

Советы одесситам

Во время грозы не следует оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер может привести к падению веток и кабелей, поэтому передвижение под деревьями следует осуществлять с осторожностью.

Экстренные службы помощи