В Одесі буде гроза

Погіршення погоди — сьогодні в Одесі буде сильний вітер і дощ
13 вересня 2024 05:22
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у п'ятницю, 13 вересня. Вранці та вдень по Одеській області очікуються дощ з грозою.
Про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
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До уваги водіїв
Крім дощу і грози подекуди в області прогнозують туман. Видимість на автошляхах — 200-500 м.
Поради одеситам
Під час грози бажано не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Сильний вітер може спричинити падіння гілок та кабелів, тому пересування під деревами варто здійснювати з обережністю.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
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