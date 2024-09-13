Через російську атаку на Одесу постраждав чоловік

Уламок дрону на вулиці в Одесі. Фото: Facebook/Катерина Міхєйцева

Вночі ворог обстріляв Одесу шахедами з тимчасово окупованого Криму. Бойова робота ППО тривала майже годину. Через падіння уламків російських дронів постраждала одна людина, пошкоджені будівлі та автомобілі.

Про це повідомив у Telegram начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Що відомо про пораненого

В результаті нічної атаки постраждав 74-річний чоловік. У нього різана рана руки. Медики надали йому допомогу на місці.

Олег Кіпер вкотре закликав одеситів і мешканців області не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Пошкоджені будівлі

Уламки шахедів пошкодили чотири гаражі, скління у двадцятьох приватних житлових будинках, чотири легкові автівки та дві прибудови до житлових будинків. Нагадаємо, вранці одесити знайшли залишки дронів на вулицях.

Наслідки російської атаки проти цивільного населення фіксують правоохоронці.

Нічний бій

Повітряну тривогу у ніч на п’ятницю дали о 1:38, тривала вона до 3:25. Повітряні Сили України повідомляли, що у напрямку Одеської області рухалися кілька груп ворожих ударних безпілотників. Зазначимо, що, за повідомленнями Військово-Морських Сил ЗСУ сьогодні вночі на Одещині збили два ворожих дрони-камікадзе Shahed-136.