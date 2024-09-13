Россияне вывели ракетоноситель в Черное море

Российский корабль запускает ракету. Иллюстративное фото: росСМИ

На утро пятницы, 13 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль, способный запускать крылатые ракеты по Одесской области. Еще четыре караулят в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Черное море — один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет;

Азовское море — вражеские корабли отсутствуют;

Средиземное море — пять вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 32 ракет.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (проект 1164 "Атлант").

Флагман Черноморского флота РФ, поражен двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (проект 2280.0 "Каракурт").

Поражен крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (проект 12411М).

Потоплен на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (проект 2163.1 "Буян-М").

Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (проект 636.3 "Варшавянка").

Затонула 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Какие ракетоносители повредила Украина

Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (проект 2163.1 "Буян-М").

Был поврежден 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (проект 1239 "Сывуч").

Атакован надводными беспилотными катерами-камикадзе Sea Baby в Севастопольской бухте 14 сентября 2023 года. Корабль был отбуксирован на ремонт со значительными повреждениями.