В Одесі підліток втік з дому через конфлікт з однокласниками

Поліцейський поруч зі знайденим підлітком. Фото: ГУНП в Одеській області

У Саф’янівській громаді 14-річний хлопець посварився з мамою, бо не хотів вчитися. Він втік з дому й не відповідав на дзвінки. Підлітка розшукала поліція.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Не хочу вчитися

Жінка зателефонувала на лінію "102" і розповіла, що вранці син не захотів йти у школу. Вони посварилися, хлопець втік і вимкнув телефон. Поліцейські опитали сусідів, однокласників і вчителів і вже за годину відшукали підлітка на одній з вулиць села. Нічого поганого з ним не сталося, він просто блукав селом.

Як виявилося, хлопець не хотів ходити до школи через конфлікт з деякими однокласниками. Поліцейські стверджують, що вжили заходів для їх налагодження.

За словами правоохоронців, раніше родина не потрапляла в їх поле зору.

Що буде, якщо дитина прогулює школу

Якщо неповнолітня дитина не відвідувала школу протягом 10 робочих днів поспіль з невідомих або без поважних причин, то на батьків такої дитини складається адміністративний протокол, який направляється до суду для розгляду. Якщо суд доведе, що мало місце ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов'язків, що спричинило за собою пропуск дитиною занять в школі, їх можуть притягти до відповідальності. За правопорушення можна отримати попередження або штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Якщо ситуація повториться, то батькам загрожує штраф в розмірі від 1700 до 5100 гривень.