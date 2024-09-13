В Одессе подросток скрылся из дома из-за конфликта с одноклассниками

Полицейский рядом с найденным подростком. Фото: ГУНП в Одесской области

В Сафьяновской громаде 14-летний парень поссорился с мамой, потому что не хотел идти учиться. Он сбежал из дома и не отвечал на звонки. Подростка разыскала полиция.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Не хочу учиться

Женщина позвонила по телефону на линию "102" и рассказала, что утром сын не захотел идти в школу. Они поссорились, парень сбежал и выключил телефон. Полицейские опросили соседей, одноклассников и учителей, и уже через час нашли подростка на одной из улиц села. Ничего плохого с ним не произошло, он просто бродил по селу.

Как оказалось, парень не хотел ходить в школу из-за конфликта с некоторыми одноклассниками. Полицейские утверждают, что приняли меры, чтобы их наладить.

По словам правоохранителей, ранее семья не попадала в их поле зрения.

Что будет, если ребенок прогуливает школу

Если несовершеннолетний ребенок не посещал школу в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным или без уважительных причин, то на родителей такого ребенка составляется административный протокол, который направляется в суд для рассмотрения. Если суд докажет, что имело место уклонение родителей от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей, что повлекло за собой пропуск ребенком занятий в школе, их могут привлечь к ответственности. За правонарушения можно получить предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен. Если ситуация повторится, то родителям грозит штраф от 1700 до 5100 гривен.