Що розповідають одесити, які пережили російську атаку

Зруйнований росіянами гараж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти п’ятниці, 13 вересня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. У будинках у постраждалому районі вибито вікна, людям побило машини й господарські споруди.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця подій.

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"Слава Богу, всі живі"

В одеситки Ірини вибуховою хвилею пошкодило весь будинок. Вікна зруйновані, зіпсований дах, стіни біля вікон пішли тріщинами.

"І кухня, і веранда, і дах, і гараж. У сусіда і в нас нахлинуло найбільше. Вдома нікого не було, це нас врятувало. Буває таке, прилітає, якісь поранення, порізи. Слава Богу,всі живі", — розповідає жінка.

За її словами, вікна у будинку вкрили поліетиленом. Поки тепло, Ірина з чоловіком житиме там, а якщо не встигнуть поставити скло до зими, доведеться жити у доньки.

Пошкоджений росіянами будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений росіянами будинок в Одесі. Фото:Новини.LIVE

Пошкоджений росіянами будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений росіянами будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений росіянами гараж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений росіянами будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений росіянами будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена росіянами автівка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Комунальники всередині пошкодженої квартири. Фото: Новини.LIVE 1 / 9

У районі жодного сховища

Маргарита Дайнего з чоловіком під час атаки були вдома. Одеситка розповідає, що підвалу у них немає, а бомбосховища у районі взагалі відсутні. На щастя, подружжя не постраждало. Але у будинку вибило вікно, відірвало шматок даху, постраждали також гараж і автівка. Піде дощ — хата потече, говорить Маргарита.

"Ми вважали, що у нас безпечний район. Ми не просто злякалися, це треш якийсь. Спочатку був спокій, потім був якийсь зрив, а зараз вже паніка, ти не розумієш, що далі буде", — розповідає вона.

Куди звертатися по допомогу

На місце події одразу прибули представники Червоного Хреста і благодійної організації "Десяте квітня". Мерія Одеси розгорнула оперативний штаб. Власники пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Пересипьскої районної адміністрації за адресою: проспект Добровольського,106 з 08:00 до 17:00 або за телефоном: (048) 750-24-21.

Що відомо про атаку

Через падіння уламків дронів пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь, операторську будівлю АЗС, господарські споруди та автомобілі. Поранення отримав 74-річний чоловік, йому надано медичну допомогу на місці події.

Нагадаємо, повітряна тривога у ніч на п’ятницю тривала близько двох годин. За даними Повітряного командування "Південь", за ніч над Одещиною збили 16 ''шахедів''. Крім того, 12 вересня окупанти атакували регіон балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М".