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Що пережили одесити цієї ночі — наслідки російської атаки

13 вересня 2024 14:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Що розповідають одесити, які пережили російську атаку
Зруйнований росіянами гараж в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У ніч проти п’ятниці, 13 вересня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. У будинках у постраждалому районі вибито вікна, людям побило машини й господарські споруди.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця подій. 

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"Слава Богу, всі живі"

В одеситки Ірини вибуховою хвилею пошкодило весь будинок. Вікна зруйновані, зіпсований дах, стіни біля вікон пішли тріщинами.   

"І кухня, і веранда, і дах, і гараж. У сусіда і в нас нахлинуло найбільше. Вдома нікого не було, це нас врятувало. Буває таке, прилітає, якісь поранення, порізи. Слава Богу,всі живі", — розповідає жінка. 

За її словами, вікна у будинку вкрили поліетиленом. Поки тепло, Ірина з чоловіком житиме там, а якщо не встигнуть поставити скло до зими, доведеться жити у доньки. 

  • Що пережили одесити цієї ночі — наслідки російської атаки - фото 1
    Пошкоджений росіянами будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE
  • Що пережили одесити цієї ночі — наслідки російської атаки - фото 2
    Пошкоджений росіянами будинок в Одесі. Фото:Новини.LIVE
  • Що пережили одесити цієї ночі — наслідки російської атаки - фото 3
    Пошкоджений росіянами будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE
  • Що пережили одесити цієї ночі — наслідки російської атаки - фото 4
    Пошкоджений росіянами будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE
  • Що пережили одесити цієї ночі — наслідки російської атаки - фото 5
    Пошкоджений росіянами гараж в Одесі. Фото: Новини.LIVE
  • Що пережили одесити цієї ночі — наслідки російської атаки - фото 6
    Пошкоджений росіянами будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE
  • Що пережили одесити цієї ночі — наслідки російської атаки - фото 7
    Пошкоджений росіянами будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE
  • Що пережили одесити цієї ночі — наслідки російської атаки - фото 8
    Пошкоджена росіянами автівка в Одесі. Фото: Новини.LIVE
  • Що пережили одесити цієї ночі — наслідки російської атаки - фото 9
    Комунальники всередині пошкодженої квартири. Фото: Новини.LIVE
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У районі жодного сховища

Маргарита Дайнего з чоловіком під час атаки були вдома. Одеситка розповідає, що підвалу у них немає, а бомбосховища у районі взагалі відсутні. На щастя, подружжя не постраждало. Але у будинку вибило вікно, відірвало шматок даху, постраждали також гараж і автівка. Піде дощ — хата потече, говорить Маргарита.

"Ми вважали, що у нас безпечний район. Ми не просто злякалися, це треш якийсь. Спочатку був спокій, потім був якийсь зрив, а зараз вже паніка, ти не розумієш, що далі буде", — розповідає вона. 

Куди звертатися по допомогу

На місце події одразу прибули представники Червоного Хреста і благодійної організації "Десяте квітня". Мерія Одеси розгорнула оперативний штаб. Власники пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Пересипьскої районної адміністрації за адресою: проспект Добровольського,106  з 08:00 до 17:00 або за телефоном: (048) 750-24-21.

Що відомо про атаку

Через падіння уламків дронів пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь, операторську будівлю АЗС, господарські споруди та автомобілі. Поранення отримав 74-річний чоловік, йому надано медичну допомогу на місці  події. 

Нагадаємо, повітряна тривога у ніч на п’ятницю тривала близько двох годин. За даними Повітряного командування "Південь", за ніч над Одещиною збили 16 ''шахедів''. Крім того, 12 вересня окупанти атакували регіон балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М".

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Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

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