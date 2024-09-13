В Одесі затримали паліїв машин військових

Співробітник СБУ поруч із затриманим. Фото: СБУ

Поліцейські та співробітники СБУ затримали двох одеситів, мешканця Ізмаїльського району та переселенця з Луганської області. За завданням російських спецслужб вони палили машини військових. Серед затриманих — троє неповнолітніх.

Про це повідомили в управлінні СБУ в Одеській області.

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Заради грошей

Шукаючи "легкий заробіток" у Telegram-каналах, молодики натрапили на представників спецслужб РФ. Ті платили їм за підпали автівок військових. Хлопці самі шукали потенційні цілі й погоджували їх з російськими кураторами.

Свої дії зловмисники знімали на телефон і відправляли звіти представникам спецслужб.

Загалом вони знищили шість службових автомобілів українських захисників. Втім, обіцяні гроші їм так і не заплатили.

Що загрожує паліям

Молодиків затримали по гарячих слідах у різних районах Одеської області. Під час обшуків у їхньому житлі співробітники СБУ знайшли запалювальні засоби, а у телефонах — переписку з російськими кураторами.

Затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 ( умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Якщо суд визнає молодиків винними, їм загрожує від 8 до 10 років ув'язнення. Наразі вони перебувають під вартою.