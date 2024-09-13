В Одесі витратять 11 мільйонів на ремонт котельні

Труба котельні "Північна-2". Фото: мерія Одеси

Комунальное підприємство "Теплопостачання міста Одеси" оголосило тендер на капітальний ремонт будівлі котельні "Північна-2" на вулиці Паустовського, 29а. Стартову ціну робіт призначили у 11,4 мільйони гривень. Раніше на цій котельні почали відновлювати трубу.

Про це Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що хочуть зробити

Торги відбудуться 20 вересня, а самі роботи мають завершити до 1 грудня цього року. Згідно з тендерною документацією, підрядник повинен відновити опорні конструкції, встановити балки та колони, відремонтувати покрівлю, зміцнити фундамент, а також замінити освітлювання.

Зазначимо, що котельня "Північна-2" забезпечує теплом десять дитячих садків, дев’ять шкіл і шість медичних закладів, обслуговуючи загалом 120 000 мешканців міста.

Попередній ремонт

Зазначимо, що у ніч проти 27 листопада минулого року сильний вітер зруйнував димову трубу котельні заввишки понад сто метрів. Труба була збудована ще у 1989 році, і, за висновками фахівців, будівельні роботи виконали неякісно. Зокрема, зразки бетону з різних ділянок будівлі виявилися різного рівню міцності. Спеціалісти вирішили, що відремонтувати трубу неможливо, тому треба будувати нову.

У серпні почалися роботи з облаштування фундаменту та виготовлення конструкцій нової труби. На це UNICEF виділила 60 мільйонів гривень. Завершити роботи планували до 1 листопада.