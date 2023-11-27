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Працюватиме до ранку — в Одесі в тестовому режимі запустили котельню зі зламаною трубою

27 листопада 2023 23:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Працюватиме до ранку — в Одесі в тестовому режимі запустили котельню зі зламаною трубою
Котельня "Північна-2" запрацювала зі зламаною трубою. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одесі відновила робота котельня "Північна-2" зі зруйнованою вітром 100-метровою димохідною трубою. Її частина впала напередодні, внаслідок чого тисячі людей залишилися без опалення.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Котельня працює в тестовому режимі

"Відновлена робота пошкодженої внаслідок негоди котельні. Зараз у тестовому режимі надається тепло для 120 тисяч абонентів в Одесі. До ранку в оселях людей має бути тепло", — написав він у Telegram.

Працюватиме до ранку — в Одесі в тестовому режимі запустили котельню зі зламаною трубою
Пост Кіпера. Джерело: Telegram

Водночас в комунальному підприємстві "Теплопостачання міста Одеси" уточнили, що роботу котельні "Північна-2" відновлено, гідравліку стабілізовано. Котельня працюватиме у тестовому режимі до ранку.

Працюватиме до ранку — в Одесі в тестовому режимі запустили котельню зі зламаною трубою
Пост КП. Джерело: Facebook

Зазначається, що роботи з ліквідації наслідків руйнування труби котельної тривають.

Нагадаємо, що раніше в Одесі через негоду завалилася труба котельної у Пересипському районі міста на вулиці Паустовського. Водночас мер міста Геннадій Труханов заявив, що понад сто тисяч людей лишилися без опалення. 

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