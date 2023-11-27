В Одесі вирує стихія — сильна буря завалила трубу котельні
Потужна сніжна буря продовжує завдати клопоту в Одеській області. Так, сильний вітер зруйнував трубу котельні в місті.
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Негода в Одесі
Інцидент трапився в Одесі на вулиці Паустовського. Штормовий вітер пошкодив трубу, що здіймалася високо над котельнею. За словами очевидців, відчувся сильний гуркіт.
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Що відомо про бурю в Одеській області
Нагадаємо, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином значна кількість мешканців залишилася без світла.
Також ми писали, що в Одесі через складні погодні умови впало дерево на авто патрульної поліції.
Додамо, що на дорогах Одеської області уже сталося майже пів сотні аварій. Найбільше ДТП на Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках. Зокрема, з'їхали з дороги декілька автобусів із пасажирами.
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