В Одесі вирує стихія — сильна буря завалила трубу котельні

Буря звалила трубу котельні в Одесі. Фото: скриншот

Потужна сніжна буря продовжує завдати клопоту в Одеській області. Так, сильний вітер зруйнував трубу котельні в місті.

Відповідне відео шириться соцмережами.

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Інцидент трапився в Одесі на вулиці Паустовського. Штормовий вітер пошкодив трубу, що здіймалася високо над котельнею. За словами очевидців, відчувся сильний гуркіт.

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Що відомо про бурю в Одеській області

Нагадаємо, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином значна кількість мешканців залишилася без світла.

Також ми писали, що в Одесі через складні погодні умови впало дерево на авто патрульної поліції.

Додамо, що на дорогах Одеської області уже сталося майже пів сотні аварій. Найбільше ДТП на Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках. Зокрема, з'їхали з дороги декілька автобусів із пасажирами.