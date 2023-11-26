На Одещині сталося майже пів сотні аварій — деталі

Рятувальники допомагають пасажирам автобуса, який з'їхав у кювет. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

В Одеській області уже сталося майже пів сотні аварій. Найбільше аварій на Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках. Зокрема, з'їхали з дороги декілька автобусів ыз пасажирами. Поліція та ДСНС евакуювали людей.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Читайте також:

Негода вирує на Одещині

Рятувальники здійснили вже 30 виїздів. Із заметів продовжують звільняти автомобілі. До поліції надійшли повідомлення про понад 48 ДТП. Від ДСНС наразі залучено 32 одиниці техніки та 110 рятувальників.

Аварії з автобусами

В області декілька автобусів з'їхали з дороги. Один із таких рухався з міста Софія у напрямку міста Ізмаїл, неподалік села Орлівка Ренійської громади з'їхав у кювет. Дев’ятнадцять пасажирів і два водії не постраждали. Поліцейські доставили їх на своєму транспорті до однієї з місцевих шкіл, де їм надаються прихисток та допомога.

Автобус, який злетів у кювет. Фото: ГУНП В Одеській області

Застряг на узбіччі дороги біля села Новосільське й автобус сполученням Бухарест — Одеса із 42 пасажирами, серед яких 5 дітей, та двома водіями. Співробітники поліції та ДСНС також евакуювали людей до місцевої школи, де їм надали прихисток.

Поліцейські евакують людей. Фото: ГУНП В Одеській області

А біля села Новокам’янка Ізмаїльського району пасажирський автобус Варна — Київ з 22 пасажирами з’їхав у кювет. Ніхто не постраждав. Їм надається допомога.

Рятувальники допомагають дістати автомобіль. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Також повідомляється, що в кареті швидкої допомоги, яку зранку супроводжували та витягали зі снігових заметів підрозділи ДСНС, перебувала вагітна жінка. Наразі вона народжує в лікарні.

Повідомляється, що найскладніша ситуація наразі на півдні регіону, там висота переметів подекуди сягає 70 сантиметрів. Починає засипати наразі й північ.

Замети в місті Рені. Фото: одеські ЗМІ

Кількість снігу, що випав у місті Рені, сягає 27 см. Фото: одеські ЗМІ

Нагадаємо, що через погіршення погодних умов Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила про заборону руху на автомобільному шляху міжнародного значення М-15 для вантажних і легкових автомобілів, а також обмеження руху великовагових транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення М-05.