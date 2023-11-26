В Одесской области произошло почти полсотни аварий — подробности

Спасатели помогают пассажирам автобуса, съехавшего в кювет. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

В Одесской области уже произошло почти полсотни аварий. Больше всего аварий на Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях. В частности, съехали с дороги несколько автобусов с пассажирами. Полиция и ГСЧС эвакуировали людей.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте также:

Непогода бушует в Одесской области

Спасатели совершили уже 30 выездов. Из сугробов продолжают освобождать автомобили. В полицию поступили сообщения о более чем 48 ДТП. От ГСЧС привлечены 32 единицы техники и 110 спасателей.

Аварии с автобусами

В области несколько автобусов съехали с дороги. Один из таких, двигаясь из города София в направлении города Измаил, недалеко от села Орловка Ренийской громады съехал в кювет. Девятнадцать пассажиров и два водителя не пострадали. Полицейские доставили их на своем транспорте в одну из местных школ, где им предоставляется убежище и помощь.

Автобус, вылетевший в кювет. Фото: ГУНП В Одесской области

Застрял на обочине дороги возле села Новосельское и автобус сообщением Бухарест — Одесса с 42 пассажирами, среди которых 5 детей и двое водителей. Сотрудники полиции и ГСЧС также эвакуировали людей в местную школу, где им предоставили убежище.

Полицейские эвакуируют людей. Фото: ГУНП В Одесской области

А возле села Новокаменка Измаильского района пассажирский автобус Варна — Киев с 22 пассажирами съехал в кювет. Никто не пострадал. Им оказывается помощь.

Спасатели помогают достать автомобиль. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Также сообщается, что в карете скорой помощи, которую утром сопровождали и извлекали из снежных заносов подразделения ГСЧС, находилась беременная женщина. Сейчас она рожает в больнице.

Сообщается, что самая сложная ситуация на юге региона, там высота сугробов иногда достигает 70 сантиметров. Начинает засыпать и север.

Заносы в городе Рени. Фото: одесские СМИ

Количество выпавшего в городе Рени снега достигает 27 см. Фото: одесские СМИ

Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщила о запрете движения на автомобильной трассе международного значения М-15 для грузовых и легковых автомобилей, а также ограничении движения крупнотоннажных транспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М -05.