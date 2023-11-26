Автобус у кюветі та розсипане зерно — на трасах Одещини сталося декілька ДТП

Перевернутий автомобіль. Фото: ГУНП в Одеській області

Ситуація на дорогах Одеської області вкрай важка через негоду. На трасі Одеса-Рені сталося декілька аварій. Поліцейські разом з рятувальниками надають допомогу постраждалим.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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"Просимо водіїв, які в дорозі, бути дуже уважними та обережними, неухильно дотримуватися ПДР і у разі необхідності телефонувати на спецлінію "102". Хто збирався виїжджати, просимо утриматися від поїздки й перечекати негоду", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на дорогах

Поліцейські разом з рятувальниками забезпечують рух на слизьких та засніжених дорогах і допомагають людям, які потрапили у замети та ДТП. Наразі на трасах є кілька аварій. Відомо про двох постраждалих.

Автомобіль в кюветі. Фото: ГУНП в Одеській області

Перекидання вантажівки поблизу села Красна Коса

На трасі Одеса — Рені, біля села Красна Коса, перекинувся вантажний автомобіль із зерном. Водій, на щастя, не постраждав. На місці працюють поліцейські та рятувальники.

Перевернута вантажівка. Фото: ГУНП в Одеській області

Затор біля села Броска через застряглі автомобілі

На тій самій трасі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі, унаслідок чого збільшився затор. Правоохоронці допомагають водіям проїхати ускладнену ділянку дороги. Біля села Лиманське Ренійськоі ОТГ не змогла проїхати карета швидкої допомоги з хворим. Поліцейський офіцер громади довіз медиків та чоловіка у лікарню на своєму службовому транспорті.

Рятувальники допомагають витягнути автомобіль зі сніжного замету. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Автобус потрапив у кювет поблизу села Новокам’янка

А біля села Новокам’янка Ізмаїльського району пасажирський автобус Варна — Київ з 22 пасажирами з’їхав у кювет. Ніхто не постраждав. Їм надається допомога.

Автобус Варна — Київ з’їхав у кювет. Фото: ГУНП в Одеській області

Нагадаємо, у територіальних підрозділах поліції Одеси та області правоохоронці облаштували пункти незламності. На випадок негоди, тривалої відсутності електроенергії чи опалення кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Перелік адрес можна подивитися тут.

Також ми писали, що через негоду на Одещині найближчі дві доби можливі відключення світла. Вітер може обірвати лінії електропередач. Бригади ДТЕК перебувають у підвищеній готовності.

Додамо, що в Одесі та області 26 листопада оголосили штормове попередження через небезпечні метеорологічні явища І рівня. Очікуються значні опади та пориви північно-західного вітру 25-30 м/c.