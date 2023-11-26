Автобус в кювете и рассыпанное зерно — на трассах Одесчины произошло несколько ДТП

Перевернутый автомобиль. Фото: ГУНП в Одесской области

Ситуация на дорогах Одесской области крайне тяжелая из-за непогоды. На трассе Одесса — Рени произошло несколько аварий. Полицейские вместе со спасателями оказывают помощь пострадавшим.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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"Просим водителей, которые в пути, быть очень внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать ПДД и в случае необходимости звонить на спецлинию "102". Кто собирался уезжать, просим воздержаться от поездки и переждать непогоду", — говорится в сообщении.

Ситуация на дорогах

Полицейские вместе со спасателями обеспечивают движение на скользких и заснеженных дорогах и помогают людям, попавшим в сугробы и ДТП. Сейчас на трассах несколько аварий. Известно о двух пострадавших.

Автомобиль в кювете. Фото: ГУНП в Одесской области

Опрокидывание грузовика вблизи села Красная Коса

На трассе Одесса — Рени у села Красная Коса перевернулся грузовой автомобиль с зерном. Водитель, к счастью, не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели.

Перевернутый грузовик. Фото: ГУНП в Одесской области

Затор возле села Броска из-за застрявших автомобилей

На той же трассе возле села Броска на подъеме застряли автомобили, в результате чего увеличилась пробка. Правоохранители помогают водителям проехать сложный участок дороги. Возле села Лиманское Ренийской ОТГ не смогла проехать карета скорой помощи с больным. Полицейский офицер общины довез медиков и мужчину в больницу на своем служебном транспорте.

Спасатели помогают вытащить автомобиль из снежного заноса. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Автобус попал в кювет вблизи села Новокаменка

А возле села Новокаменка Измаильского района пассажирский автобус Варна — Киев с 22 пассажирами съехал в кювет. Никто не пострадал. Им оказывается помощь.

Автобус Варна — Киев съехал в кювет. Фото: ГУНП в Одесской области

Напомним, в территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. В случае непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.

Также мы писали, что из-за непогоды в Одесской области ближайшие двое суток возможны отключения света. Ветер может оборвать линии электропередачи. Бригады ДТЭК находятся в повышенной готовности.

Добавим, что в Одессе и области 26 ноября объявили штормовое предупреждение из-за опасных метеорологических явлений І уровня. Ожидаются обильные осадки и порывы северо-западного ветра 25-30 м/c.