Автобус в кювете и рассыпанное зерно — на трассах Одесчины произошло несколько ДТП
Ситуация на дорогах Одесской области крайне тяжелая из-за непогоды. На трассе Одесса — Рени произошло несколько аварий. Полицейские вместе со спасателями оказывают помощь пострадавшим.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
"Просим водителей, которые в пути, быть очень внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать ПДД и в случае необходимости звонить на спецлинию "102". Кто собирался уезжать, просим воздержаться от поездки и переждать непогоду", — говорится в сообщении.
Ситуация на дорогах
Полицейские вместе со спасателями обеспечивают движение на скользких и заснеженных дорогах и помогают людям, попавшим в сугробы и ДТП. Сейчас на трассах несколько аварий. Известно о двух пострадавших.
Опрокидывание грузовика вблизи села Красная Коса
На трассе Одесса — Рени у села Красная Коса перевернулся грузовой автомобиль с зерном. Водитель, к счастью, не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели.
Затор возле села Броска из-за застрявших автомобилей
На той же трассе возле села Броска на подъеме застряли автомобили, в результате чего увеличилась пробка. Правоохранители помогают водителям проехать сложный участок дороги. Возле села Лиманское Ренийской ОТГ не смогла проехать карета скорой помощи с больным. Полицейский офицер общины довез медиков и мужчину в больницу на своем служебном транспорте.
Автобус попал в кювет вблизи села Новокаменка
А возле села Новокаменка Измаильского района пассажирский автобус Варна — Киев с 22 пассажирами съехал в кювет. Никто не пострадал. Им оказывается помощь.
Напомним, в территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. В случае непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.
Также мы писали, что из-за непогоды в Одесской области ближайшие двое суток возможны отключения света. Ветер может оборвать линии электропередачи. Бригады ДТЭК находятся в повышенной готовности.
Добавим, что в Одессе и области 26 ноября объявили штормовое предупреждение из-за опасных метеорологических явлений І уровня. Ожидаются обильные осадки и порывы северо-западного ветра 25-30 м/c.
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