Через негоду у відділеннях поліції Одеси та області облаштували пункти незламності

Вивіска пункт незламності. Фото: УНІААН

У територіальних підрозділах поліції Одеси та області правоохоронці облаштували пункти незламності. На випадок негоди, тривалої відсутності електроенергії чи опалення кожен, хто цього потребує, може ними скористатися.

Про це повідомили на сайті ГУНП в Одеській області.

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"Зауважимо, що пункти незламності працюють цілодобово. Також не забувайте про дотримання комендантської години. Якщо вам потрібна допомога після опівночі — телефонуйте на спецлінію "102", — йдеться у повідомленні.

У пунктах незламності є світло, інтернет, тепло, альтернативне живлення. Тож можна погрітися, зарядити мобільні пристрої або звернутися до поліцейських по іншу допомогу.

Адреси пунктів незламності в Одесі

Одеське районне управління поліції № 1 — вул. Ак. Філатова, 15 А

Відділ поліції № 1 ОРУП № 1 — вул. Ак. Філатова, 23 В

Відділ поліції № 2 ОРУП № 1 — вул. Грецька, 42

Відділ поліції № 3 ОРУП № 1 — вул. Ак. Заболотного,18 А

Відділ поліції № 4 ОРУП № 1 — вул. Ак. Глушка, 14

Відділ поліції № 5 ОРУП № 1 — вул. Канатна, 101 В

Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 — вул. Градоначальницька, 33

Відділення поліції № 2 ОРУП № 1 — вул. Чорноморського козацтва, 31

Відділення поліції № 3 ОРУП № 1 — вул. Мечникова, 53

Кінологічний центр — вул. Аеропортівська, 13

Батальйон конвойної служби — вул. Ак. Філатова, 70

Адреси пунктів незламності в Одеській області

м. Біляївка — Одеське районне управління поліції № 2 — вул. Успенська, 2

смт Овідіополь — Відділ поліції № 1 ОРУП № 2 — вул. Берегова, 9

м. Чорноморськ — Відділ поліції № 2 ОРУП № 2 — вул. Хантадзе,15

смт Доброслав — Відділ поліції № 3 ОРУП № 2 — вул. Грубніка, 33

м. Южне — Відділення поліції № 4 ОРУП № 2 — вул. Хіміків, 17

смт Чорноморське — Відділення поліції № 1 ОРУП № 2 — вул. Гвардійська, 40

село Усатове — Відділення поліції № 2 ОРУП № 2 — пров. Урядовий, 65

м. Березівка — Березівський районний відділ поліції — вул. Мічуріна, 3

смт Миколаївка — Відділ поліцейської діяльності № 1 — вул. Карпішина, 54

смт Іванівка — Відділ поліції № 1 — вул. Центральна, 81

смт Ширяєве — Відділ поліції № 2 — вул. Грушевського, 142

м. Білгород-Дністровський — Білгород-Дністровський районний відділ поліції — вул. Тимирязєва, 21

смт Сарата — Відділ поліції № 1 — вул. Ігнаца Ліндла, 42

м. Татарбунари — Відділ поліції № 2 — вул. Центральна, 15

м. Болград — Болградський районний відділ поліції — просп. Соборний, 97

м. Арциз — Відділ поліції № 1 — вул. Соборна, 29

смт Тарутине — Відділ поліції № 2 — вул. Красна, 237

м. Ізмаїл — Ізмаїльський районний відділ поліції — вул. Михайлівська, 27

м. Кілія — Відділ поліції № 1 — вул. Миру, 60

м. Рені — Відділ поліції № 2 — вул. Вознесенська, 131

м. Подільськ — Подільське районне управління поліції — вул. Соборна, 74

м. Кодима — Відділ поліцейської діяльності № 1 — вул. Соборна, 107

смт Окни — Відділ поліцейської діяльності № 2 — вул. Устима Кармелюка, 19

смт Любашівка — Відділ поліції № 1 — вул. Володимира Князя, 150

м. Ананьїв — Сектор поліцейської діяльності № 1 — вул. Незалежності, 41

смт Саврань — Сектор поліцейської діяльності № 2 — вул. Миру, 59 А

м. Балта — Відділ поліції № 1 — вул. Поштова, 23

м. Роздільна — Роздільнянський районний відділ поліції - вул. Ярослава Мудрого, 5

смт Велика Михайлівка — Відділ поліції № 1 — вул. Ватутіна, 45

смт Захарівка — Відділ поліції № 2 — вул. Європейська, 32

Нагадаємо, в Одесі та області 26 листопада оголосили штормове попередження через небезпечні метеорологічні явища І рівня. Очікуються значні опади та пориви північно-західного вітру 25-30 м/c.