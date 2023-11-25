Из-за непогоды в отделениях полиции Одессы и области обустроили пункты несокрушимости

Вывеска пункт несокрушимости. Фото: УНИААН

В территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. В случае непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый нуждающийся может ими воспользоваться.

Об этом сообщили на сайте ГУНП в Одесской области.

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"Заметим, что пункты несокрушимости работают круглосуточно. Также не забывайте о соблюдении комендантского часа. Если вам нужна помощь после полуночи — звоните по телефону на спец линию "102", — говорится в сообщении.

В пунктах несокрушимости есть свет, интернет, тепло, альтернативное питание. Так что можно погреться, зарядить мобильные устройства или обратиться к полицейским за другой помощью.

Адреса пунктов несокрушимости в Одессе

Одесское районное управление полиции № 1 — ул. Ак. Филатова, 15 А

Отдел полиции №1 ОРУП №1 — ул. Ак. Филатова, 23 В

Отдел полиции №2 ОРУП №1 — ул. Греческая, 42

Отдел полиции №3 ОРУП №1 — ул. Ак. Заболотного,18 А

Отдел полиции №4 ОРУП №1 — ул. Ак. Глушко, 14

Отдел полиции №5 ОРУП №1 — ул. Канатная, 101 В

Отделение полиции №1 ОРУП №1 — ул. Градоначальническая, 33

Отделение полиции №2 ОРУП №1 — ул. Черноморского казачества, 31

Отделение полиции №3 ОРУП №1 — ул. Мечникова, 53

Кинологический центр — ул. Аэропортовская, 13

Батальон конвойной службы — ул. Ак. Филатова, 70

Адреса пунктов несокрушимости в Одесской области

г. Беляевка — Одесское районное управление полиции № 2 — ул. Успенская, 2

пгт Овидиополь — Отдел полиции №1 ОРУП №2 — ул. Береговая, 9

г. Черноморск — Отдел полиции №2 ОРУП №2 — ул. Хантаде,15

пгт Доброслав — Отдел полиции №3 ОРУП №2 — ул. Грубника, 33

г. Южное — Отделение полиции №4 ОРУП №2 — ул. Химиков, 17

пгт Черноморское — Отделение полиции №1 ОРУП №2 — ул. Гвардейская, 40

село Усатово — Отделение полиции №2 ОРУП №2 — пер. Правительственный, 65

г. Березовка — Березовский районный отдел полиции — ул. Мичурина, 3

пгт Николаевка — Отдел полицейской деятельности № 1 — ул. Карпишина, 54

пгт Ивановка — Отдел полиции № 1 — ул. Центральная, 81

пгт Ширяево — Отдел полиции № 2 — ул. Грушевского, 142

г. Белгород-Днестровский — Белгород-Днестровский районный отдел полиции — ул. Тимирязева, 21

пгт Сарата — Отдел полиции № 1 — ул. Игнатия Линдло, 42

г. Татарбунары — Отдел полиции № 2 — ул. Центральная, 15

г. Болград — Болградский районный отдел полиции — просп. Соборный, 97

г. Арциз — Отдел полиции № 1 — ул. Соборная, 29

пгт Тарутино — Отдел полиции № 2 — ул. Красно, 237

г. Измаил — Измаильский районный отдел полиции — ул. Михайловская, 27

г. Килия — Отдел полиции № 1 — ул. Мира, 60

г. Рени — Отдел полиции № 2 — ул. Вознесенская, 131

г. Подольск — Подольское районное управление полиции — ул. Соборная, 74

г. Кодыма — Отдел полицейской деятельности № 1 — ул. Соборная, 107

пгт Окны — Отдел полицейской деятельности № 2 — ул. Устима Кармелюка, 19

пгт Любашевка — Отдел полиции № 1 — ул. Владимира Князя, 150

г. Ананьев — Сектор полицейской деятельности № 1 — ул. Независимости, 41

пгт Саврань — Сектор полицейской деятельности № 2 — ул. Мира, 59 А

г. Балта — Отдел полиции № 1 — ул. Почтовая, 23

г. Раздельная — Раздельнянский районный отдел полиции - ул. Ярослава Мудрого, 5

пгт Большая Михайловка — Отдел полиции № 1 — ул. Ватутина, 45

пгт Захаровка — Отдел полиции № 2 — ул. Европейская, 32

Напомним, в Одессе и области 26 ноября объявили штормовое предупреждение из-за опасных метеорологических явлений І уровня. Ожидаются обильные осадки и порывы северо-западного ветра 25-30 м/c.