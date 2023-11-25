Из-за непогоды в отделениях полиции Одессы и области обустроили пункты несокрушимости
В территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. В случае непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый нуждающийся может ими воспользоваться.
Об этом сообщили на сайте ГУНП в Одесской области.
"Заметим, что пункты несокрушимости работают круглосуточно. Также не забывайте о соблюдении комендантского часа. Если вам нужна помощь после полуночи — звоните по телефону на спец линию "102", — говорится в сообщении.
В пунктах несокрушимости есть свет, интернет, тепло, альтернативное питание. Так что можно погреться, зарядить мобильные устройства или обратиться к полицейским за другой помощью.
Адреса пунктов несокрушимости в Одессе
- Одесское районное управление полиции № 1 — ул. Ак. Филатова, 15 А
- Отдел полиции №1 ОРУП №1 — ул. Ак. Филатова, 23 В
- Отдел полиции №2 ОРУП №1 — ул. Греческая, 42
- Отдел полиции №3 ОРУП №1 — ул. Ак. Заболотного,18 А
- Отдел полиции №4 ОРУП №1 — ул. Ак. Глушко, 14
- Отдел полиции №5 ОРУП №1 — ул. Канатная, 101 В
- Отделение полиции №1 ОРУП №1 — ул. Градоначальническая, 33
- Отделение полиции №2 ОРУП №1 — ул. Черноморского казачества, 31
- Отделение полиции №3 ОРУП №1 — ул. Мечникова, 53
- Кинологический центр — ул. Аэропортовская, 13
- Батальон конвойной службы — ул. Ак. Филатова, 70
Адреса пунктов несокрушимости в Одесской области
- г. Беляевка — Одесское районное управление полиции № 2 — ул. Успенская, 2
- пгт Овидиополь — Отдел полиции №1 ОРУП №2 — ул. Береговая, 9
- г. Черноморск — Отдел полиции №2 ОРУП №2 — ул. Хантаде,15
- пгт Доброслав — Отдел полиции №3 ОРУП №2 — ул. Грубника, 33
- г. Южное — Отделение полиции №4 ОРУП №2 — ул. Химиков, 17
- пгт Черноморское — Отделение полиции №1 ОРУП №2 — ул. Гвардейская, 40
- село Усатово — Отделение полиции №2 ОРУП №2 — пер. Правительственный, 65
- г. Березовка — Березовский районный отдел полиции — ул. Мичурина, 3
- пгт Николаевка — Отдел полицейской деятельности № 1 — ул. Карпишина, 54
- пгт Ивановка — Отдел полиции № 1 — ул. Центральная, 81
- пгт Ширяево — Отдел полиции № 2 — ул. Грушевского, 142
- г. Белгород-Днестровский — Белгород-Днестровский районный отдел полиции — ул. Тимирязева, 21
- пгт Сарата — Отдел полиции № 1 — ул. Игнатия Линдло, 42
- г. Татарбунары — Отдел полиции № 2 — ул. Центральная, 15
- г. Болград — Болградский районный отдел полиции — просп. Соборный, 97
- г. Арциз — Отдел полиции № 1 — ул. Соборная, 29
- пгт Тарутино — Отдел полиции № 2 — ул. Красно, 237
- г. Измаил — Измаильский районный отдел полиции — ул. Михайловская, 27
- г. Килия — Отдел полиции № 1 — ул. Мира, 60
- г. Рени — Отдел полиции № 2 — ул. Вознесенская, 131
- г. Подольск — Подольское районное управление полиции — ул. Соборная, 74
- г. Кодыма — Отдел полицейской деятельности № 1 — ул. Соборная, 107
- пгт Окны — Отдел полицейской деятельности № 2 — ул. Устима Кармелюка, 19
- пгт Любашевка — Отдел полиции № 1 — ул. Владимира Князя, 150
- г. Ананьев — Сектор полицейской деятельности № 1 — ул. Независимости, 41
- пгт Саврань — Сектор полицейской деятельности № 2 — ул. Мира, 59 А
- г. Балта — Отдел полиции № 1 — ул. Почтовая, 23
- г. Раздельная — Раздельнянский районный отдел полиции - ул. Ярослава Мудрого, 5
- пгт Большая Михайловка — Отдел полиции № 1 — ул. Ватутина, 45
- пгт Захаровка — Отдел полиции № 2 — ул. Европейская, 32
Напомним, в Одессе и области 26 ноября объявили штормовое предупреждение из-за опасных метеорологических явлений І уровня. Ожидаются обильные осадки и порывы северо-западного ветра 25-30 м/c.
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