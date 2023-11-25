Сніг та сильний вітер — в Одесі на завтра оголосили штормове попередження

Дівчина дивиться у телефон. Фото: УНІАН

В Одесі та області 26 листопада оголосили штормове попередження через небезпечні метеорологічні явища І рівня. Очікуються значні опади та пориви північно-західного вітру 25-30 м/c.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

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За даними синоптиків, завтра в Одесі буде хмарно, передбачаються значні опади, хуртовина налипання мокрого снігу, ожеледиця та сильний вітер з поривами до 30 м/с.

В Одеській області теж прогнозують хмарність, значні опади, переважно у вигляді снігу. А також хуртовину, місцями налипання мокрого снігу й ожеледицю.

Також погіршення погоди очікується у ніч на 27 листопада, передають хуртовину. Через негоду, яка насувається на Одещину, аварійні бригади міста перевели на цілодобовий режим чергування.

Додамо, що через шторм на Одещині найближчі дві доби можливі відключення світла. Вітер може обірвати лінії електропередач. Бригади ДТЕК перебувають у підвищеній готовності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Одеської області попередили про погіршення погодних умов. У регіоні на вихідних очікується сильний сніг, через який оголошено ІІ рівень небезпеки. За інформацією синоптиків, такі погодні умови пов’язані з впливом активного циклону в Україні. Через це комунальники міста перебувають у підвищеній готовності до ліквідації наслідків.

Небезпека з Чорного моря

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

Небезпека перебування в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Екстрені служби допомоги