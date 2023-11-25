На Одещині найближчим часом можливі відключення світла — причини

Енергетики працюють на мережах. Фото: УНІАН

Через негоду на Одещині найближчі дві доби можливі відключення світла. Вітер може обірвати лінії електропередач. Бригади ДТЕК перебувають у підвищеній готовності.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

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Зазначимо, що з другої половини сьогоднішнього дня, а також 26 та 27 листопада, очікують снігопади та ожеледиці. Вітер буде 25-30 м/с.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, мешканців Одеської області попередили про погіршення погодних умов. У регіоні на вихідних очікується сильний сніг, через який оголошено ІІ рівень небезпеки. За інформацією синоптиків, такі погодні умови пов’язані з впливом активного циклону в Україні. Через це комунальники міста перебувають у підвищеній готовності до ліквідації наслідків.

Небезпека з Чорного моря

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Небезпека перебування в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Екстрені служби допомоги