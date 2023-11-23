Одесити залишилися до вечора без світла — де саме
Сьогодні, 23 листопада, десятки одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- Середня, 37, 41, 43,
- 2-й пров. Розумовський, 7-11,
- пров. Красний, 4, 6,
- Педагогічна, 52,
- Полунична, 6,
- Посмітного 5, 7, 9,
- Тіниста, 30-34А,
- пров. Кришталевий 2, 2Б,
- пров. Полуничний 1А-23.
Південний РЕМ:
- Чикаленка, 46/1, 2, 3, 44/1, 2, 48/1, 2,
- Загородня, 9
- В. Симоненка, 1, 11А.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців складає 2,64 грн за кВт-год.
Також ми писали, що українцям перед зимою, яка за прогнозами експертів, буде не легшою, ніж торішня, через ймовірні російські атаки, варто підготуватися до енергетичної кризи. Зокрема, у Мінцифри радять замінити акумуляторні батареї на новіші і з більшою місткістю.
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