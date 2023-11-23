Одесити залишилися до вечора без світла — де саме

Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 23 листопада, десятки одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

Середня, 37, 41, 43,

2-й пров. Розумовський, 7-11,

пров. Красний, 4, 6,

Педагогічна, 52,

Полунична, 6,

Посмітного 5, 7, 9,

Тіниста, 30-34А,

пров. Кришталевий 2, 2Б,

пров. Полуничний 1А-23.

Південний РЕМ:

Чикаленка, 46/1, 2, 3, 44/1, 2, 48/1, 2,

Загородня, 9

В. Симоненка, 1, 11А.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців складає 2,64 грн за кВт-год.

Також ми писали, що українцям перед зимою, яка за прогнозами експертів, буде не легшою, ніж торішня, через ймовірні російські атаки, варто підготуватися до енергетичної кризи. Зокрема, у Мінцифри радять замінити акумуляторні батареї на новіші і з більшою місткістю.