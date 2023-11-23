Одесситы остались до вечера без света — где именно

Энергетик работает в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 23 ноября, десятки одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 20:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

Средняя, 37, 41, 43,

2-й пер. Разумовский, 7-11,

пров. Красный, 4, 6,

Педагогическая, 52,

Клубничная, 6,

Посмитного 5, 7, 9,

Тенистая, 30-34А,

пер. Хрустальный 2, 2Б,

пер. Клубничный 1А-23.

Южный РЭС:

Чикаленко, 46/1, 2, 3, 44/1, 2, 48/1, 2,

Загородная, 9

Симоненко, 1, 11А.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в настоящее время в Украине не обсуждается вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Как известно, с 1 июня тариф за электричество для украинцев составляет 2,64 грн за кВт-ч.

Также мы писали, что украинцам перед зимой, которая по прогнозам экспертов, будет не легче прошлогодней, из-за вероятных российских атак, стоит подготовиться к энергетическому кризису. В частности, в Минцифры советуют заменить аккумуляторные батареи более новыми и с большей емкостью.