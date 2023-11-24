Оранжевий рівень небезпеки — в Одесі на вихідних погіршиться погода

Сильний сніг на дорозі. Фото: УНІАН

Мешканців Одеської області попередили про погіршення погодних умов. У регіоні на вихідних очікується сильний сніг, через який оголошено ІІ рівень небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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За інформацією синоптиків, такі погодні умови пов’язані з впливом активного циклону в Україні.

Чого очікувати на Одещині

В Одеській області очікуються сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см, завірюхи, снігові замети та ожеледиця на дорогах. Окрім того — посилення вітру до 25-30 м/с по області, також в акваторії Чорного моря. Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль сягатиме 30-50 дм.

Також попереджають, що складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, припинення роботи морських портів, порушення та припинення руху транспорту на дорогах області.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, сьогодні протягом доби в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південно-західного вітру до 17 м/с.