Оранжевий рівень небезпеки — в Одесі на вихідних погіршиться погода
Мешканців Одеської області попередили про погіршення погодних умов. У регіоні на вихідних очікується сильний сніг, через який оголошено ІІ рівень небезпеки.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
За інформацією синоптиків, такі погодні умови пов’язані з впливом активного циклону в Україні.
Чого очікувати на Одещині
В Одеській області очікуються сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см, завірюхи, снігові замети та ожеледиця на дорогах. Окрім того — посилення вітру до 25-30 м/с по області, також в акваторії Чорного моря. Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль сягатиме 30-50 дм.
Також попереджають, що складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, припинення роботи морських портів, порушення та припинення руху транспорту на дорогах області.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, сьогодні протягом доби в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південно-західного вітру до 17 м/с.
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