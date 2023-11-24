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Оранжевий рівень небезпеки — в Одесі на вихідних погіршиться погода

24 листопада 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Оранжевий рівень небезпеки — в Одесі на вихідних погіршиться погода
Сильний сніг на дорозі. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Мешканців Одеської області попередили про погіршення погодних умов. У регіоні на вихідних очікується сильний сніг, через який оголошено ІІ рівень небезпеки.

Про це повідомили в Українському  гідрометеорологічному центрі. 

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За інформацією синоптиків, такі погодні умови пов’язані з впливом активного циклону в Україні.

Чого очікувати на Одещині

В Одеській області очікуються сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см, завірюхи, снігові замети та ожеледиця на дорогах. Окрім того — посилення вітру до 25-30 м/с по області, також в акваторії Чорного моря. Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль сягатиме 30-50 дм.

Також попереджають, що складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, припинення роботи морських портів, порушення та припинення руху транспорту на дорогах області.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, сьогодні протягом доби в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південно-західного вітру до 17 м/с.

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