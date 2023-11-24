Оранжевый уровень опасности — в Одессе на выходных ухудшится погода

Сильный снег на дороге. Фото: УНИАН

Жителей Одесской области предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе на выходных ожидается сильный снег, из-за которого объявлен II уровень опасности.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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По информации синоптиков, погодные условия связаны с влиянием активного циклона в Украине.

Чего ждать в Одесской области

В Одесской области ожидаются сильные снегопады, прирост снежного покрова 20-30 см, местами 40-50 см, метели, снежные заносы и гололедица на дорогах. Кроме того, усиление ветра до 25-30 м/с по области, также в акватории Черного моря. Днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн будет достигать 30-50 дм.

Также предупреждают, что сложные погодные условия приведут к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, прекращению работы морских портов, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах области.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, сегодня в течение суток в Одессе объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы юго-западного ветра до 17 м/с.