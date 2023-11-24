Одеські комунальники підготувалися до негоди

Засідання міської ради. Фото: Одеська міська рада

На сьогодні, 24 листопада, в Одесі оголосили штормове попередження, яке перейде у тривалу снігову заметіль та хурделицю. У звʼязку з цим комунальники міста перебувають у підвищеній готовності до ліквідації наслідків.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"На нас чекають складні вихідні. Досвід ліквідації аварійних ситуацій, координація дій та маршрути роботи техніки відпрацьовані. Прошу з усією відповідальністю підійти до попередження Гідрометцентру та бути готовими до забезпечення життєдіяльності міста в складних погодних умовах", — сказав міський голова Геннадій Труханов.

Скільки комунальників напоготові

Наразі до розчищення та посипання доріг готові 104 одиниці техніки та 560 комунальників. До прибирання повалених дерев та гілок — 7 одиниць техніки та 194 співробітники Зелентресту.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, мешканців Одеської області попередили про погіршення погодних умов. У регіоні на вихідних очікується сильний сніг, через який оголошено ІІ рівень небезпеки.