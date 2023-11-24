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Одесские коммунальщики подготовились к непогоде

24 ноября 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские коммунальщики подготовились к непогоде
Заседание городского совета. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 24 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение, которое перейдет в длительную снежную метель и вьюгу. В связи с этим коммунальщики города находятся в повышенной готовности к ликвидации последствий.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Нас ждут сложные выходные. Опыт ликвидации аварийных ситуаций, координация действий и маршруты работы техники отработаны. Прошу со всей ответственностью подойти к предупреждению Гидрометцентра и быть готовыми к обеспечению жизнедеятельности города в сложных погодных условиях", — сказал городской голова Геннадий Труханов.

Сколько коммунальщиков наготове

К расчистке и посыпке дорог готовы 104 единицы техники и 560 коммунальщиков. До уборки сваленных деревьев и веток — 7 единиц техники и 194 сотрудника Зелентреста.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, жителей Одесской области предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе на выходных ожидается сильный снег, из-за которого объявлен II уровень опасности.

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