Одесские коммунальщики подготовились к непогоде
Сегодня, 24 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение, которое перейдет в длительную снежную метель и вьюгу. В связи с этим коммунальщики города находятся в повышенной готовности к ликвидации последствий.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
"Нас ждут сложные выходные. Опыт ликвидации аварийных ситуаций, координация действий и маршруты работы техники отработаны. Прошу со всей ответственностью подойти к предупреждению Гидрометцентра и быть готовыми к обеспечению жизнедеятельности города в сложных погодных условиях", — сказал городской голова Геннадий Труханов.
Сколько коммунальщиков наготове
К расчистке и посыпке дорог готовы 104 единицы техники и 560 коммунальщиков. До уборки сваленных деревьев и веток — 7 единиц техники и 194 сотрудника Зелентреста.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Напомним, жителей Одесской области предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе на выходных ожидается сильный снег, из-за которого объявлен II уровень опасности.
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