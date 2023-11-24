Одесские коммунальщики подготовились к непогоде

Заседание городского совета. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 24 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение, которое перейдет в длительную снежную метель и вьюгу. В связи с этим коммунальщики города находятся в повышенной готовности к ликвидации последствий.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Нас ждут сложные выходные. Опыт ликвидации аварийных ситуаций, координация действий и маршруты работы техники отработаны. Прошу со всей ответственностью подойти к предупреждению Гидрометцентра и быть готовыми к обеспечению жизнедеятельности города в сложных погодных условиях", — сказал городской голова Геннадий Труханов.

Сколько коммунальщиков наготове

К расчистке и посыпке дорог готовы 104 единицы техники и 560 коммунальщиков. До уборки сваленных деревьев и веток — 7 единиц техники и 194 сотрудника Зелентреста.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, жителей Одесской области предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе на выходных ожидается сильный снег, из-за которого объявлен II уровень опасности.