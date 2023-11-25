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В Одесской области в ближайшее время возможны отключения света — причины

25 ноября 2023 14:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области в ближайшее время возможны отключения света — причины
Энергетики работают в сетях. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Из-за непогоды в Одесской области ближайшие двое суток возможны отключения света. Ветер может оборвать линии электропередачи. Бригады ДТЭК находятся в повышенной готовности.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

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Отметим, что со второй половины сегодняшнего дня, а также 26 и 27 ноября, ожидаются снегопады и гололедицы. Ветер будет 25-30 м/с.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, жителей Одесской области предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе на выходных ожидается сильный снег, из-за которого объявлен II уровень опасности. По информации синоптиков, погодные условия связаны с влиянием активного циклона в Украине. Поэтому коммунальщики города находятся в повышенной готовности к ликвидации последствий.

Опасность с Черного моря

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Опасность нахождения в пляжной зоне слишком высокая. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

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