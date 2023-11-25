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Снег и сильный ветер — в Одессе на завтра объявили штормовое предупреждение

25 ноября 2023 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Снег и сильный ветер — в Одессе на завтра объявили штормовое предупреждение
Девушка смотрит в телефон. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе и области 26 ноября объявили штормовое предупреждение из-за опасных метеорологических явлений І уровня. Ожидаются значительные осадки и порывы северо-западного ветра 25-30 м/c.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

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По данным синоптиков, завтра в Одессе будет облачно, предполагаются значительные осадки, метель и налипания мокрого снега, гололедица и сильный ветер с порывами до 30 м/с.

В Одесской области тоже прогнозируют облачность, сильные осадки, преимущественно в виде снега. А также метель, местами налипание мокрого снега и гололедица.

Также ухудшение погоды ожидается в ночь на 27 ноября, передают вьюгу. Из-за непогоды, которая надвигается на Одесчину, аварийные бригады города перевели на круглосуточный режим дежурства.

Добавим, что из-за шторма на Одесчине ближайшие двое суток возможны отключения света. Ветер может оборвать линии электропередачи. Бригады ДТЭК находятся в повышенной готовности.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Одесской области предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе на выходных ожидается сильный снег, из-за которого объявлен II уровень опасности. По информации синоптиков, погодные условия связаны с влиянием активного циклона в Украине. Поэтому коммунальщики города находятся в повышенной готовности к ликвидации последствий.

Опасность с Черного моря

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Опасность нахождения в пляжной зоне слишком высокая. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

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