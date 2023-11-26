Перевернена вантажівка та обмеження руху на трасах — на Одещині вирує негода

Перевернена вантажівка на трасі Одеса-Рені. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Сьогодні, 26 листопада, на трасах міжнародного значення в Одеській області обмежено рух для великовантажних транспортних засобів. Також уже є аварії.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Наразі через ожеледицю тимчасово заборонений рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах М-15 Одеса-Рені та М-28 Одеса-Южне. Обмеження вже набули чинності з 8:30 години ранку. Орієнтований час заборони руху 12 годин. Інформація про зняття обмеження буде надана додатково.

На трасі Одеса-Рені перевернулася фура

Служба відновлення також повідомляє, що на 68 км автодороги М-15 Одеса-Рені, перекинувся великовантажний транспортний засіб. Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля. На місці події присутні представники територіального підрозділу поліції, вже прямує великогабаритна техніка для усунення ускладнення руху.

Рятувальники просять водіїв бути обачними на дорогах, та не виїжджати без нагальної потреби.

Також наразі в регіоні працює цілодобовий єдиний контакт-центр:

+38 067 400 60 80.

Зазначимо, що такі несприятливі погодні умови зберігатимуться впродовж всього дня і ночі 27 листопада.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, у територіальних підрозділах поліції Одеси та області правоохоронці облаштували пункти незламності. На випадок негоди, тривалої відсутності електроенергії чи опалення кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Перелік адрес можна подивитися тут.

Також ми писали, що через негоду на Одещині найближчі дві доби можливі відключення світла. Вітер може обірвати лінії електропередач. Бригади ДТЕК перебувають у підвищеній готовності.

Додамо, що в Одесі та області 26 листопада оголосили штормове попередження через небезпечні метеорологічні явища І рівня. Очікуються значні опади та пориви північно-західного вітру 25-30 м/c.