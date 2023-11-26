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Перевернутый грузовик и ограничение движения на трассах — в Одесской области бушует непогода

26 ноября 2023 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Перевернутый грузовик и ограничение движения на трассах — в Одесской области бушует непогода
Перевернутый грузовик на трассе Одесса-Рени. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 26 ноября, на трассах международного значения в Одесской области ограничено движение для большегрузных транспортных средств. Также уже есть аварии.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Перекрытие движения

В настоящее время из-за гололеда временно запрещено движение для большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах М-15 Одесса-Рени и М-28 Одесса-Южное. Ограничения уже вступили в силу с 8:30 утра. Ориентировочное время запрещения движения 12 часов. Информация о снятии ограничения будет предоставлена дополнительно.

На трассе Одесса-Рени перевернулась фура

Служба восстановления также сообщает, что на 68 км автодороги М-15 Одесса-Рени, перевернулось большегрузное транспортное средство. Предварительно известно, что водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. На месте происшествия присутствуют представители территориального подразделения полиции, уже направляется крупногабаритная техника для устранения усложнения движения.

Спасатели просят водителей быть осмотрительными на дорогах и не выезжать без необходимости.

Также в регионе работает круглосуточный единый контакт-центр:

  • +38 067 400 60 80.

Отметим, что такие неблагоприятные погодные условия будут сохраняться весь день и ночь 27 ноября.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, в территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. На случай непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.

Также мы писали, что из-за непогоды в Одесской области ближайшие двое суток возможны отключения света. Ветер может оборвать линии электропередачи. Бригады ДТЭК находятся в повышенной готовности.

Добавим, что в Одессе и области 26 ноября объявили штормовое предупреждение из-за опасных метеорологических явлений І уровня. Ожидаются обильные осадки и порывы северо-западного ветра 25-30 м/c.

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