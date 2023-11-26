Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Сила стихії вражає — потужний вітер на Одещині надвоє зламав електроопору arrow

Сила стихії вражає — потужний вітер на Одещині надвоє зламав електроопору

26 листопада 2023 23:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Сила стихії вражає — потужний вітер на Одещині надвоє зламав електроопору
Зламана опора електропередач. Фото: Укренерго
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Тобто значна кількість мешканців залишилася без світла.

Про це повідомляє Укренерго.

Читайте також:

Ураган зніс електроопору

На вказаному фото видно, що на вулиці вирує снігова стихія. У цьому серед порожньої території стоїть зламана навпіл електроопора.

Одеська область
Зламана електроопора в Одесі. Фото: Укренерго

Сильні хуртовини знеструмлюють Україну

В Укренерго повідомили, що через погані погодні умови багато районів в Одеській та Миколаївській областях залишилися без електрики.

"Наші ремонтні команди, працюючи спільно зі співробітниками обленерго, вже приступили до ремонтних робіт, щоб якнайшвидше відновити надійне електропостачання в цих регіонах. У деяких місцях електрику вже відновлено. Однак через великі пошкодження та холодну погоду ремонт може зайняти більше часу, ніж зазвичай", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у зв'язку із жахливими погодними умовами на Одещині було ухвалено рішення повністю зупинити рух будь-якого виду транспорту на трасі Київ — Одеса. Орієнтовно заборона діятиме чотири години.

Крім того, на Одещині через негоду без електропостачання перебувають 179 населених пунктів. Також тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасі М-16 Одеса — Кучурга. Обмеження вже набули чинності.

Також через негоду, яка сьогодні вирує в Одесі, значну частину рухомого складу КП "Одеселектротранс" заблоковано і не може обслуговувати пасажирів. Це пов'язано з падінням дерев на контактну мережу та інколи — з відсутністю електропостачання.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Актуальне по темі