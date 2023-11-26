Сила стихії вражає — потужний вітер на Одещині надвоє зламав електроопору

Зламана опора електропередач. Фото: Укренерго

Сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Тобто значна кількість мешканців залишилася без світла.

Про це повідомляє Укренерго.

Читайте також:

Ураган зніс електроопору

На вказаному фото видно, що на вулиці вирує снігова стихія. У цьому серед порожньої території стоїть зламана навпіл електроопора.

Зламана електроопора в Одесі. Фото: Укренерго

Сильні хуртовини знеструмлюють Україну

В Укренерго повідомили, що через погані погодні умови багато районів в Одеській та Миколаївській областях залишилися без електрики.

"Наші ремонтні команди, працюючи спільно зі співробітниками обленерго, вже приступили до ремонтних робіт, щоб якнайшвидше відновити надійне електропостачання в цих регіонах. У деяких місцях електрику вже відновлено. Однак через великі пошкодження та холодну погоду ремонт може зайняти більше часу, ніж зазвичай", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у зв'язку із жахливими погодними умовами на Одещині було ухвалено рішення повністю зупинити рух будь-якого виду транспорту на трасі Київ — Одеса. Орієнтовно заборона діятиме чотири години.

Крім того, на Одещині через негоду без електропостачання перебувають 179 населених пунктів. Також тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасі М-16 Одеса — Кучурга. Обмеження вже набули чинності.

Також через негоду, яка сьогодні вирує в Одесі, значну частину рухомого складу КП "Одеселектротранс" заблоковано і не може обслуговувати пасажирів. Це пов'язано з падінням дерев на контактну мережу та інколи — з відсутністю електропостачання.